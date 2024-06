Gdje Banjalučani planiraju na ljetovanje? (VIDEO)

Stigla je sezona godišnjih odmora, turistički aranžmani već su rasprodati, a mi smo pitali građane Banjaluke gdje planiraju na ljetovanje ove godine.

Zanimljivo je da smo zabilježili raznovrsne odgovore. Pojedini će u Ljoret de Mar kod Barselone, drugi planiraju do Trebinja i Dubrovnika ili do banja u Srbiji, a jedan Banjalučanik kaže da "ne ide nigdje jer mu more ništa ne znači".