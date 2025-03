Turistički hitovi za odmor u 2025: Stručnjaci otkrivaju koje 3 destinacije prave najveći odjek

Turistički stručnjaci odabrali su tri mesta koja će, prema njihovom mišljenju, napraviti najveći odjek u 2025. godini.

Izvor: Shutterstock.com/Pvince73

Ova mjesta vjerovatno nisu prvi izbor za putovanja. To je greška - potcenjena su, a nude mnogo više nego što možete da zamislite. Intrigantni safari, neotkrivene netaknute plaže, zelena ostrva koja nude apsolutni mir i harmoniju... Turistički stručnjaci odabrali su tri mjesta koja će, prema njihovom mišljenju, napraviti najveći odjek u 2025. Predlažu na šta treba da obratite pažnju kad planirate odmor tamo.

Džungla i njemačko pivo

Ova zemlja svakako nije za ljude koji traže miran i bezbrižan odmor u safari atmosferi. Ovo je mjesto za avanturiste. Putovanje tamo je intenzivno kao putovanje u Keniju prije 50 godina - pre nego što su na svakom uglu postojala luksuzna odmarališta i autobusi puni turista. Afrika ukratko - gdje otići na svoj prvi odmor?

Kamerun nije vaša tipična turistička destinacija i definitivno nije pretrpan putnicima. Zbog toga je izdavač turističkih vodiča Lonely Planet ovu zapadnoafričku zemlju stavio na vrh svoje liste "Najbolje u putovanjima 2025", hvaleći posebno njene "rijetko posjećene nacionalne parkove i netaknute plaže".

Izvor: Shutterstock.com/NoyanYalcin

Zbog ove preporuke može da se očekuje da će se turistički promet tamo povećati 2025. godine, ali i zbog toga što je Kamerun uveo elektronske vize koje olakšavaju ulazak u zemlju. Pored toga, pojavilo se više vazdušnih veza. Kamerun, sa svojim plažama i polupustinjama, savanama, prašumama i izvanrednim vulkanskim pejzažom, izgleda kao minijaturna Afrika. Kamerunski vulkan koji se nalazi tamo, sa 4.095 m nadmorske visine, jedan je od najvećih vulkana na kontinentu. Mnoge turističke agencije nude organizovane ture između obale i prašume.

Još jedno važno bogatstvo zemlje su praktično netaknute plaže sa palmama u blizini Kribija i Limbea. Među najlepšim su u cijeloj Africi. Kako vodič Lonely Planet kaže: "jedini razlog zašto nisu na listama najboljih plaža na svijetu je taj što malo ljudi zna da postoje".

Zemlja može da bude zanimljiva i ljubiteljima istorije - u Kribiju možete da pronađete nekoliko zgrada iz neslavne njemačke kolonijalne istorije: crkvu iz 1891. godine, školu i groblje. Pivo je njemačkog porijekla, ali ima mnogo bolju reputaciju u ovoj zemlji.

Destinacija impresivne arhitekture i čokolada

Dubai je stekao planetarnu slavu jednostavnom slatkom poslasticom - ako želite da pretvorite mjesto u modernu turističku destinaciju, morate da znate kako to da uradite. Dubai je to uspio, zahvaljujući Dubai čokoladi, koja je izuzetno popularna na društvenim mrežama. Ljudi iz cijelog svijeta stoje u redovima ispred prodavnica ili poslastičarnica, često i satima, samo da bi dobili moderan slatkiš.

Trenutno postoji preko 5,5 miliona objava na Instagramu sa heštegom #dubai, dok je TikTok nedavno proglasio Dubai "najpopularnijim gradom na svijetu" - 29,7 miliona snimaka u aplikaciji na neki način govori o gradu. London, sa 10,3 miliona snimaka, i Pariz, sa 8,8 miliona objava, daleko zaostaju.

Izvor: Shutterstock.com/frantic00

Dubai zaista ima mnogo toga da ponudi. Najviša zgrada na svijetu Burdž Halifa, najveći svetski vodeni tematski park Aquaventure, The Dubai Mall - najveći tržni centar na svijetu sa integrisanim akvarijumom, klizalištem i preko 200 restorana, samo su neke od atrakcija po kojima je ovaj grad poznat.

Pored toga, tu su i prirodne atrakcije, kao što su pustinja sa mogućnošću kampovanja, safari sa škorpijama i ekspedicije na planine Hadžar, kao i kulturna iznenađenja. Dovoljno je pomenuti kontrastni Stari Dubai, poznat po svojim šarmantnim krivudavim ulicama, obnovljenim vjetro kulama i tradicionalnim bazarima. Da ne bi ispao sa prvih rang lista TikTok-a i drugih aplikacija, Dubai takođe ulaže u nove atrakcije.

Ulična hrana u najljepšoj prijestonici Evrope

Najduži red u Lisabonu, bez obzira na godišnje doba, uvijek je ispred poslastičarnice koja prodaje krem torte za ponijeti. Svakog dana odlazi oko 20.000 ljudi. Slatki lisabonski specijalitet od lisnatog testa može da se nađe na svakom ćošku. Samo u Pasteis de Belem peče se po originalnom receptu nastalom 1837. godine.

Izvor: Shutterstock.com/Nella

Sama ova torta ima visoku ocjenu kuhinje glavnog grada Portugala. To nije sve - Lisabon je proglašen za najbolju kulinarsku destinaciju u Evropi od strane Svjetske kulinarske nagrade, pobedivši rivale poput Pariza i Londona. To je uglavnom zbog raznovrsnosti specijaliteta koje nudi, baziranih na tradicionalnoj domaćoj kuhinji i bogatoj kulinarskoj umjetnosti. Možete da provedete čitave dane posjećujući šarmantne restorane u Lisabonu, od jeftinih do vrhunskih.

Kada posjetite ovo mjesto, možete da probate ukusnu lisabonsku kuhinju u različitim oblicima. Oni koji preferiraju ekskluzivno iskustvo degustacije mogu da rezervišu obilaske sa vodičem koji će otkriti sve što znaju o najboljim restoranima u gradu. Iako je Lisabon poznat po svojoj ukusnoj kuhinji, takođe ima mnogo mjesta za sagorijevanje tih kalorija.