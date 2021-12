Fazlija o neočekivanoj slavi: "Teško je, niko me ne pita da li sam umoran..."

Fazlijina numera "Helikopter" jedna je od trenutno najslušanijih u svijetu...

Pjevač i vlasnik hita koji je oduševio Britni Spirs, čuvene sestre Kardašijan i brojne svjetske zvijezde, Fazlija nedavno je u emisiji "Amidži šou" govorio o pjesmi koja je doživjela nevjerovatnu popularnost, a sada i "iza kamere" otvorio dušu za srpske medije.

Fazlija je priznao da mu popularnost prija, da ga prijatelji zovu i nazivaju "svjetskom facom", ali i priznao da je pomalo lijen kada je karijera u pitanju.

"Kardašijanke su mi sestre od tetke. Ja radim pjesme da to bude hit. Međutim, pjesme neke nisu prošle kako treba. I šta se dešava, radim pjesmu 'Helikopter'. Ja sam ljenčuga, moram da priznam. E poslije te pjesme su krenuli pozivi, 'ti si svjetska zvijezda', ovo ono. U početku niko nije znao, poslije su me zvali iz cijelog svijeta", započeo je.

"Pa kome ne prija popularnost? Teret je to ujedno. Malo je pozitivno, malo negativno. Nekad mi je to i previše, imao sam danas 20 poziva, to je malo teško. Niko me ne pita da li sam umoran, ali izdržaće se. Živim u Lincu. Ja se inače ne oblačim u slobodno vrijeme. Oblačim trenerku, kapu, ali kada idem na neki sastanak onda sve komplet. Imam dvoje djece. Ćerku i sina, Alajda i Armen, imam i unuku i unuka. Šta će djeca, samo da je više para", dodao je.

Potom je otkrio i da je za jednu pjesmu dobio 100.000 evra:

"Znači kada prođem uvijek negdje čujem 'Helikopter, helikopter', kao onda kada je bio hit 'Opa gangam stajl'. Pjevam ja i strane pjesme. Najskuplja pjesma je, kada mi kažu da je otpjevam iz duše. Recimo 'Rastajemo se mi, vjeruj nije mi lako'. Za jednu pjesmu sam dobio 100.000 evra, to je cifra koja je oborila rekord", rekao je Fazlija.

