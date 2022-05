Kara Delavinj otkrila da ima kožnu bolest

Manekenka i glumica Kara Delevinj pati od bolesti koja može izazvati ozbiljne komplikacije poput infarkta i raznih deformiteta.

Izvor: Profimedia

Kao i uvijek, Kara Delevinj je i ovoga puta prikovala poglede za sebe kada se pojavila na ovogodišnjoj Met Gali. Taman kada su svi pomislili da je kontroverzna manekenka rješena da ostane verna elegantnom izdanju - crvenom odjelu, Kara je skinula sako.

Potom - šok! Manekenka je tijelo ofarbala u zlatnu boju, dok je grudi prekrila minimalnim parčetom tkanine. Šminker Roma Sulejmani, koji je zaslužan za izgled manekenke, objasnio je da je zlatna boja trebalo da se odnosi na muške i ženske elemente Delevinj i stila Dejvida Bouvija.

Ipak, pečati na koži ostali su vidljivi, zbog čega su se svi pitali o čemu se radi. Kara je u jednom intervjuu 2015. otkrila da joj se koža ljušti nakon revija tokom nedelja mode.

"Ovo je očigledno najgore doba godine za moju kožu. Kejt Mos me je vidjela pre izložbe Louis Vuitton-a u 3:00 ujutru kada je moje tijelo bilo ofarbano da prekrije kraste. Rekla je: 'Ovo je strašno! Zašto se ovo dešava? Moram da ti pomognem'", otkrila je manekenka.

Reč je psorijazi, hroničnoj autoimunoj bolesti koja pogađa kožu. Ona uzrokuje pojavu ružičastih, ljuskavih mrlja, koje najviše izlaze na rukama, laktovima i donjem dijelu leđa. Kara je jedna od rijetkih osoba koje su otvoreno govorile o svojoj brobi sa ovom bolešću.

"Ljudi su stavljali rukavice i nisu željeli da me dodirnu jer su mislili da imam lepru ili nešto slično. To nije bio dobar period, borila sam se mjesecima. Konstantno sam bila na ivici. To je i stvar psihe, jer ako mrziš sebe, svoje tijelo, način na koji izgledaš, postaje sve gore i gore", rekla je jednom prilikom.

Čak 140.000 Srba ima psorijazu, a teške komplikacije ovog oboljenja mogu povećati rizik od infarkta, deformiteta ako zahvati zglobove i kičmu.

