Udaje se Teodora Džehverović: Evo kada planira da stane na "ludi kamen"

Teodora Džehverović je priznala da ona i Nino Čelebić uveliko planiraju svadbu, a otkrila je i kada će se to desiti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon dvije godine veze, pjevačica Teodora Džehverović odlučila je da izgovori sudbonosno "da" košarkašu Ninu Čelebiću. Iako je željela da se svadba desi do kraja godine, nije stigla sve da organizuje, pa će vjenčanicu obući najvjerovatnije u proljeće 2023.

"Planiram svadbu! Ove godine neću stići da se udam, jer su ostala još dva mjeseca, pa nemam dovoljno vremena da sve organizujem. Nino i ja smo u ozbiljnoj vezi i normalno je da pričamo o vjenčanju. Sklapamo kockice šta ćemo i kako ćemo, još ne mogu da otkrivam detalje... Još nemamo tačan datum, ali svadba će se sigurno desiti", rekla je Teodora Džehverović, ali priznala i da je još rano za bebu, kao i da je pored Nina našla sve o čemu je maštala.

"Imam normalnog momka! Nino je za mene najdivniji muškarac na svijetu, voljela bih da budemo zajedno do kraja života!", izjavila je.

"Nino i ja smo neko vrijeme održavali vezu na daljinu i to je bio veliki izazov za nas. Čim se nas dvoje ne pojavimo zajedno na nekom javnom događaju, priča se da smo raskinuli! Ranije bih poludjela, ali sam ojačala, više me ne pogađaju takve priče. Dese mi se momenti kada mi svega bude preko glave, mogu i ja nekad sama da izađem, imam i ja pravo da se napijem, da dam sebi oduška... Moj posao i život su turbulentni, ranije sam se opterećivala svime, ali sam napokon shvatila da ne mogu o svemu sama da odlučujem, to nije zdravo. Sada se trudim da imam dovoljno slobodnog vremena samo za sebe", iskrena je bila pevačica.

(MONDO/Informer)