Igrala zgodnu glupaču u hit seriji i zaradila milione: Gdje je i kako danas izgleda Kendi iz "Dva i po muškarca"

Pogledajte kako danas izgleda ljepotica koja je pala na Alana Harpera!

Izvor: YouTube/screenshot/qberazer

Kada se Ejpril Mišel Bolbi u ulozi Kendi pojavila na malim ekranima u hit seriji "Dva i po muškarca", svi su mislili da će biti samo još jedna ljepotica koja će proći kroz krevet Čarlija Harpera, kojeg je igrao Čarli Šin.

Kendi jeste pala na čari promiskuitetne zvijezde, ali se zaljubila u njegovog brata, razvedenog i pomalo smotanog Alana Harpera. Lik koji je glumica odigrala je "padao na starije muškarce" i po inteligenciji bio veoma sličan Alanovom tupavom sinu Džejku.

Ejpril se u seriji pojavila u 16 epizoda, Kendi se udala za Alena, potom ga ostavila jer je dobila ulogu u seriji, a onda čak spavala i sa advokatom koji ju je razvodio od Harpera. Prema pojedinim izvorima, glumica koja je već dvije godine srećno udata i ima sina, za ulogu "prsate glupače" je inkasirala čak dva miliona dolara. Ne mnogo naspram zarade glavnih glumaca, ali za "par epizoda" sasvim dovoljno i da karijera krene uzlaznom putanjom.

Pogledajte scenu sa Kendi:

Kendi Izvor: YouTube/qberazer

Ejpril se nakon ove pojavila u još nekoliko hit serija "Kako sam upoznao tvoju majku", "Teorija velikog praska", "Drop dead diva", "Love me or else". Danas izgleda ovako:

(MONDO)