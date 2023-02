Znamo ga iz serije “Kako sam upoznao vašu majku”: Poznati glumac (27) preminuo u domu za beskućnike

Bivši holiduvski dječji glumac, Ostin Mejdžors, preminuo je u 28. godini života.

Izvor: YouTube/AKMajors/screenshot

Bivši glumac, koji se proslavio kao dete u seriji, "Njujorški plavci", Ostin Mejdžors preminuo je u ustanovi za beskućnike u Los Anđelesu, i to nakon što je navodno progutao smrtonosnu količinu snažnog lijeka protiv bolova. Policija je navela da je bivši glumac umro u domu za beskućnike nakon što je, vjerovatno, progutao fatalnu količinu fentanila.

Obdukcija njegovog tijela trebalo bi da bude završena danas, a konačni rezultati toksikologije očekuju se za nekoliko mjeseci. Porodica se oglasila za strane medije izdavši zvanično saopštenje.

"Ostin je bio ljubazno, umjetničko, briljantno i ljubazno ljudsko biće. Imao je veliku radost i ponos u svojoj glumačkoj karijeri. Diplomirao je na USC Školi filmskih umjetnosti sa strašću za režiju i muzičku produkciju. Ostin je bio sin, brat, unuk i nećak na kojeg smo bili ponosni i zauvijek će nam nedostajati", navodi se u saopštenju porodice.

Ostin je tokom sedam sezona glumio Tea Sipovica u "Njujorškim plavcima", i to sina detektiva Endija Sipovica, kojeg je glumio Denis Franc. Osvojio je nagradu Young Artists za najbolju ulogu u televizijskoj seriji za svoj rad 2002. godine, a bio je i nominovan za najbolju ulogu u "Treasure Planet". Prvu ulogu snimio je 1997. godine u filmu "Nevada", a nastavio je sa glumom u "The Price of Air", "Providence", "Planeta s blagom", "Banane", pre nego što je dobio ulogu Tea u "Njujorškim plavcima".

Nakon toga Ostin je nastavio da glumi u "Volareu", "Hitnoj pomoći", "Herkulu", "Malom Menhetnu" i brojnim drugim serijama i filmovima. Uloga u seriji "Kako sam upoznao vašu majku" u 2009. godini bila mu je jedna od poslednjih.

(Mondo)