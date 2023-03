Vratiću se jednog dana: Dirljiva poruka Bore Čorbe Čačanima

Bora Đorđević ističe da mu je najteže da nastupi u rodnom Čačku, jer ima veliku odgovornost prema Čačanima, pa uvijek ima tremu, i poslije toliko decenija u vrhu rok scene.

Frontmen grupe "Riblja čorba", Bora Đorđević, dobio je titulu počasnog građanina Čačka, svog rodnog grada i grada koji je zvanično postao prva Nacionalna prestonica kulture 2023, a povodom čega je sa članovima svog benda održao spektakularan koncert 22. marta na Centralnom gradskom trgu.

"Rođen sam u Čačku, veoma sam bio uzbuđen kada su me proglasili počasnim građaninom. Ja se osjećam građaninom Čačka, i dalje sam na nekom privremenom radu negdje napolju, to sam i rekao kad sam dobio to priznanje - da ćemo svi mi koji smo van Čačka, po cijelom svijetu ima Čačana, svi ćemo se jednog dana vratiti na padine Jelice da ostanemo za stalno u Čačku", izjavio je čuveni roker pred koncert, vidno emotivan, a priznaje da uvijek ima tremu kada nastupa u rodnom gradu, jer osjeća veliku odgovornost pred Čačanima i jer "niko nije prorok u svom selu".

Nova pjesma popularne rok grupe "Dve gitare", posebna je i veoma važna bendu, jer ju je komponovao pokojni Miša Aleksić, basista grupe koji je preminuo od korona virusa. Pjevač je otkrio da će u Čačku pjevati tri nove pjesme s novog albuma koji još nije objavljen, a otkrio je i da trenutno piše roman s autobiografskim dijelovima, ali da i dalje ne zna kako će se zvati

"Živim u Sloveniji sa svojom ženom, koju volim, ali doći ću u Čačak, na padine Jelice, obezbijedite mi jednu parcelu", rekao je Bora, posebno emotivan pred koncert u svom gradu.

Čačak je postao prva Nacionalna prestonica kulture, a čuveni roker smatra da to i zaslužuje: "Ima Točka, Brankovića, mene... U sportskoj kulturi ima sijaset, ma čitavu državnu reprezentaciju - Mišovića, Željka Obradovića, Dragana Kićanovića, Đukića...koga sve nema u košarci! Nađite mi drugi grad neki koji ima tako istaknute pojedince i reći ću svaka vam čast".

Podsjetićemo da je u Čačku rođen i Luke Black, ovogodišnji predstavnik Srbije na Evroviziji.

