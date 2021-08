Bora Čorba prvi put ispričao zbog čega je zaplakao na stanici u Beču

Frontmen Riblje Čorbe, Bora Đorđević, ispričao je prvi put šta mu se tokom ratnih godina dogodilo na željezničkoj stanici u Beču

"Bio sam u Beču, bile su to one ratne godine. Beč siv i prljav. Pratio sam jednu osobu na voz za Beograd. U istom vozu je bio hor Srpske pravoslavne crkve. Kada su me videli članovi hora su spontano počeli da pevaju pesmu 'Pogledaj dom svoj anđele'. To je bila potpuno nestvarna situacija. Na praznom peronu, stojim, gledam i plačem i slušam kako oni to pevaju. Pevaju kao anđeli", ispričao je Bora.