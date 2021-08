Zvijezdi Granda doživotno zabranjen ulazak u Srbiju? Sadik Hasanović vraćen sa granice, pa se oglasio u medijima 

Ispričao šta se desilo.

Finalista muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Sadik Hasanović koji je kao mlađi pjevao o klanju Srba, vraćen je sa granice, a kako prenose mediji ulazak u Srbiju mu je doživotno zabranjen.

On se tim povodom oglasio za sarajevske medije.

"Tek onda su mi rekli da imam zabranu ulaska u Srbiju. Niko mi nikad ranije to nije javio, niti mi je došla zvanična ta odluka, ni ništa. Dobio sam sada papir da sam vraćen s granice. Ljudi moji, prema informaciji koju sam ja dobio ta zabrana je doživotna", rekao je on za "Avaz".

Kako se navodi u odluci koji su mu službenici uručili na granici, a koju je dostavio medijima, razlog zbog kojeg mu je zabranjen ulazak u Srbiju jeste da "je utvrđeno da u vezi s ulaskom i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije postoji negativna procena bezbednosnog rizika".

Snimak Sadika Hasanovića, na kom se vidi kako kao mlađi pjeva pjesme o klanju Srba izazvao je burne reakcije u javnosti.

On se kasnije izvinio, istakao da je tada bio maloljetan, a na sporan snimak nisu ostale neme ni poznate ličnosti.

"Strašno je to što je Sadik uradio! Bruka i sramota. Treba mu zabraniti ulazak u Srbiju i Grand mora pod hitno sa njim da raskine ugovor. Nadležni organi u našoj zemlji treba da utiču na to, a ne mi pjevači. Gledala sam ga u finalu 'Zvezda Granda' i dopalo mi se kako je to odradio. Tada nisam znala da je pjevao o klanju Srba i Naseru Oriću. Kad sam čula, šokirala sam se", rekla je reanije Lepa Lukić, a sličan stav imao je i Era Ojdanić.