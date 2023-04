"Munje opet" su kao Saletova trojka iz Istanbula! Sergej Trifunović i Raša Andrić sa premijere u Banjaluci (FOTO)

U banjalučkom Sinepleks Palasu u srijedu je održana novinarska premijera filma Radivoja Andrića "Munje opet", drugi dio istoimenog kultnog filma iz 2001. godine.

Dvadeset + godina kasnije...

"Munje" su opet stigle u banjalučke bioskope, a tamo ćete moći da saznate šta se dogodilo sa Popom (Sergej Trifunović) i Maretom (Boris Milivojević), junacima prvog dijela.

Prošle su godine, a kod Popa i Mareta sve je isto: nema djevojaka, nema keša, nema ni doživljaja. Kao i uvijek, ne razumiju se sa svijetom i novom muzikom koja vlada. Gojko cvjeta, kralj je Beča i uspješni muzički producent. Upravo je izbacio novi hit pjevačice Mile Sile.

Međutim, dio pjesme je „pozajmljen“ od školskih drugara. Istovremeno velikodušni Gojko organizuje proslavu godišnjice mature u Beču jer većina odjeljenja živi po svijetu. Zna se ko jedini nije pozvan! Stare rane se ne zaboravljaju. Pop i Mare, blijedi kao kreč, moraju u Beč.

Na putu će sresti mlade šampione hemije i razne koloritne osobe/spodobe, među kojima i bivšu razrednu Smilju Torturu. Neka avantura počne, opet!

Režiser Raša Andrić, istakao je da nije pređena granica komedije u parodiju, ali je najprije priznao da je bio potpuno prestravljen o samoj ideji snimanja nastavka "Munja".

"Imao sam dilemu, strah i teret, dok mi nije rečeno - snimamo! Onda skočiš u more, isplivaš ili se udaviš. 'Munje' su slučajno postigle uspjeh, a sada to treba da ponovimo", rekao je Andrić, a Trifunović ga podbadao: "Da li se ti Radivoje služiš metaforama"?

Sergej Trifunović je drugi dio "Munja" uporedio sa desetom godišnjicom osvajanja titule košarkaša Partizana. Crno-bijeli su 1992. godine u Istanbulu čuvenom trojkom Aleksandra Đorđevića savladali Huventud i pokorili Evropu.

"Na, mislim, desetu godišnjicu osvajanja titule evropskog prvaka, crno-bijeli su trebali da ponove tu pobjedničku akciju i trojku Saleta Đorđevića. (Slaviša) Koprivica je trebao da doda Đorđeviću, a on da deceniju kasnije to isto napravi. Takve stvari je nemoguće ponoviti, ali Sale je ubacio bez koske. To me podsjetilo na ovaj momenat s 'Munjama'. Nisam želio da učestvujem zbog straha, dok me Raša nije nazvao", rekao je Trifunović, a neko od novinara dobacio: "Ovdje najviše navijamo za Crvenu zvezdu".

Međutim, ta opaska nije Trifunovića ni najmanje omela, s obzirom da je u Banjaluci dobio prilično povlašten položaj - došao je sa najvećom porcijom kokica, a čak mu je u bioskopu bilo dozvoljeno i da zapali cigaretu, koju je "partizanski" dijelio sa rediteljem.

"Ideja filma nije bila da pravimo parodiju na bilo šta, ostali smo u okvirima komedije", konstatovao je Andrić, a Trifunović dodao da film ima i subverzivni momenat.

"Pa živimo u zemlji u kojoj 40.000 mladih ljudi godišnje ode u inostranstvo, a ja sa 51 godinom činim starosni prosjek. To je jezivo. Sve je bizarno, nema više potrebe da se nešto parodira", dodao je Trifunović.

Muzika iz filma "Munje opet" Izvor: YouTube

Na konferenciji za štampu saznali smo i poneku anegdotu sa snimanja, na kojem je Trifunović neprestano štucao šest sati, pa je cijela ekipa imala dosta problema da snimi njegove scene. Takođe, na set je dovodio svog psa Mileta, kojeg je uvijek jedan član tima morao da pričuva.

"Ali, pas je bio dobar, samo nam je prvi dan snimanja malo pojeo kostime, poslije ih nije dirao", rekao je Andrić.

Pored originalne i duhovite priče, kao i prije dvije decenije, film "Munje opet" ima i sjajnu muziku koju ovog puta potpisuju Prti Bege & Kojot, Vizelj, Coby, Sitzpinker, Sasha, Jarboli, Baby Motorolola i mnogi drugi.

