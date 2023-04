PREMINULA ZVIJEZDA KULTNIH MUĆKI! U seriji je opčinila legendarnog Rodnija

Jedna od glumica iz kultne serije "Mućki" nažalost nije više među nama.

Glumica Kejt Sanders koja je igrala u kultnoj seriji "Mućke" preminula je u 62. godini. Kejt koja je postala romanopisac igrala je policajku Sandru u omiljenom sitkomu i glumila je uz Dejvida Džejsona (Del Boj) u epizodi iz 1982. godine. Bila je jedna od onih zgodnih djevojaka na koju je Rodni (Nikolas Lindherst) "bacio oko" i pokušao da je osvoji, ali kada je shvatio da je policajka sve je "palo u vodu", svoju sreću pronašao je tek kasnije pored Kasandre (Gvinet Strong).

Sestra, Kejt Sanders, Luiza oglasila se na društvenim mrežama, gdje je srceparajućom porukom saopštila tužne vijesti:

"Moja sestra, koju smo izgubili prošlog petka. Najbrižnija, najhrabrija, najvelikodušnija i najbriljantnija žena koju ću ikada sresti. Nebo zna kako ćemo živjeti bez nje", napisala je sestra Kejt Sanders.

Na Tviter nalogu serije objavljena je sljedeća poruka: "Žao nam je što smo saznali da je preminula Kejt Sanders, koja je glumila policajku Sandru u epizodi 'The long legs of the law' 1982. Osim glumačke karijere, Kejt je bila nagrađivana spisateljica, novinarka i kritičarka. Naše su misli sa njenom porodicom".

Godine 2021. napustio nas je i legendarni Bojsi (Džon Čali), nakon duge i teške borbe s karcinomom.