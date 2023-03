Čuveni Del Boj poslije 52 godine saznao da ima kćerku

Legenda čuvene serije "Mućke", glumac Dejvid Džejson poslije 52 godine saznao je da ima kćerku koju je tokom svih tih godina nekoliko puta sretao.

Priča o braći Troter i Deki, kasnije i ujki Albertu oduševljava decenijama unazad, a prva pomisao na kultne "Mućke" je svakako čuveni Del Boj, voljeni junak kojeg je na malim ekranima dočarao Dejvid Džejson (83). Proslavljeni glumac ušao je u devetu deceniju života, a kako je ranije otkriveno on se i dalje ne smiruje, te vozi helikopter i piše memoare.

Nedavno je otkrio, posle 52 godine, da ima ćerku, kao i desetogodišnjeg unuka za kog, takođe, nije znao da postoji, te je opisao svoju radost kada je saznao za nove članove porodice. Legendarni glumac tako gradi nove porodične odnose, jer je svoju nasljednicu, čija je i fotografija osvanula na društvenim mrežama, primio među svoje ostale članove familije.

"Premalo je reći da je to bilo iznenađenje", rekao je Dejvid za Mirror.

On je ispričao kako se raduje otkriću da je otac Abi Haris i deda njenog sina Čarlija. Džejson je rekao da su on, supruga Lejdi Džil Vajt (62) i ćerka Sofija (22) primili Abi i Čarlija raširenih ruku u svoju porodicu. Glumac sada nadoknađuje izgubljeno vrijeme gradeći odnos s ćerkom. Abi, koja je takođe glumica, i njen sin Čarli proveli su posljednje praznike zajedno u njegovom domu u Elsburgu igrajući društvene igre.

Tokom posjeta, slavni Del Boj je pozvao unuka u svoju radionicu gdje popravlja predmete te ga je uveo u svijet modela raketa koje lansira. Čarli takođe uživa pomažući svom dedi, te skuplja jaja iz njegovog kokošinjca. Izvor blizak porodici rekao je da je Džejson vrlo optimističan te prihvata cijelu situaciju.

"Čini se kao nemoguć zadatak za sve, ne možete da nadoknadite izgubljeno vrijeme. To je žaljenje koje svako mora da nosi. Ono što oni mogu da učine je da se maksimalno potrude kako bi napredovali u odnosu, a to je uzbudljivo. Još je rano, ali sastaju se kad mogu tokom praznika. Žele da se zbliže dok stvari ne postanu još otvorenije i opuštenije. A sada su tu i dvije nove sestre koje takođe žele da se upoznaju", rekao je izvor blizak glumcu.

Abina majka je glumica Dženifer Hil koja je svojevremeno bila je u kratkoj vezi s Džejsonom. Veza Dejvida i Dženifer započela je početkom 1970, kada je on imao 30 godina. Oboje su glumili u filmu "Under Milk Wood". Par je ostao u kontaktu kroz zajednički krug prijatelja, a Abi je rođena u oktobru te godine. Njoj i ocu nekoliko puta su se susreli putevi preko zajedničkih prijatelja, ali on nije imao pojma da su u srodstvu.

Dženifer je bila udata za filmsku zvijezdu Džefrija Daviona, koji se pojavio u "Miss Marple" i "The Stars Look Down", a Abi je vjerovala da joj je on otac sve do njegove smrti 1996. godine.

