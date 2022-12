Rodni i Del Boj više ne govore: Zvijezde "Mućki" prekinule svaki kontakt

Manje je ljudi koji glumce Dejvida Džejsona i Nikolasa Lindhersta znaju po pravim imenima, ali zato kada se kaže Del Boj i Rodni svima je poznato o kome se radi.

Zvijezde iz i danas mnogima omiljenih "Mućki" Dejvid Džejson i Nikolas Lindherst, prema navodima stranih medija u potpunosti su prekinuli svoj dugogodišnji prijateljski odnos. Iako su u popularnoj seriji igrali braću, pa kasnije nastavili da se druže iza kamera, čuveni Del Boj i Rodni sada više i ne govore.

Nakon što je svet šokiralo priznanje glumca iz legendarne serije da ima rak pluća, svi su zanijemili kada je otkriveno da nekada mnogima omiljeni likovi više nisu u kontaktu. Dvojac je poslije snimanja za jednu humanitarnu akciju 2014. godine vremenom sve više gubio kontakt, pa ga na kraju i u potpunosti izgubio, prenose strani mediji. Govoreći o njihovom drugarstvu, Džejson je i sam priznao da stvari uopšte više nisu kao prije.

"Kako to da kažem... On je nekako samostalniji. Eto, da se tako izrazim. Samostalniji je nego što je to ranije bio", glasile su njegove reči, zbog kojih je javnost ostala u šoku i dodao: "Ne viđamo se koliko bih ja možda volio, ali to život".

Vjeruje se da se Lindherst povukao kako iz javnog života, tako i društvenog, poslije porodične tragedije. Njegov sin Arči je preminuo 2020. godine od krvarenja u mozgu izazvanog akutnom limfoblastnom leukemijom. Dejvid, s druge strane, tuguje i što s drugom više ne sarađuje - "Mnogo mi to nedostaje. To nije bio posao, više 'bleja' s društvom. Obožavali smo se", pamti on.

