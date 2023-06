"I can no longer wait, take me to United States": Pjesma Dubioze Kolektiv u nagrađivanoj američkoj seriji

Pjesma "U.S.A." Dubioze Kolektiv najavljuje novu sezonu višestruko nagrađivane američke serije "What We Do in the Shadows".

Izvor: Nihad Ibrahimkadic/Anadolija

Trejler pete sezone popularne horor komedije o vampirima Dubioza Kolektiv podijelila je i na svom Instagram storyju, gdje se mogu čuti stihovi iz pjesme "U.S.A": "I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate“.

Serija "What We Do in the Shadows“ do sada je imala 17 Emi nominacija, a 2022. godine osvojila je nagradu za najbolje kostime u naučnom- fantastičnom žanru, prenose federalni mediji.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS Izvor: Youtube/JoBlo Streaming & TV Trailers

Pored toga ima niz nagrada i priznanja s različitih festivala širom svijeta. Na IMDb-u ima ocjenu 7.6, a na Rotten Tomatoesu rating od 98 posto. Premijera pete sezone očekuje se 13. jula.

Podsjećamo, pored ovog uspjeha, Dubioza Kolektiv ove godine obilježava 20 godina postojanja, a ove godine najavili su novu turneju širom Evrope. Osim toga, najavili su i svoj prvi koncert u Meksiku, koji će se održati 22. oktobra ove godine.

(Mondo)