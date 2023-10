Glumica o sjećanju na "Sivi dom": Još osjetim miris menze i pumpe gdje smo krali gorivo

Andrijanu Videnović gledali smo u kultnim filmovima "Više od igre" i "Varljivo leto '68", ali najbolje je pamtimo po ulozi u seriji "Sivi dom".

Glumica i profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti Andrijana Videnović prvi put se na filmskom platnu pojavila kada je imala 19 godina. Ostvarila je brojne značajne uloge, a u filmu "Varljivo leto '68" kao profesorka Nevene Moreno zavela je Pericu (Slavka Štimca).

Iako je stekla veliku popularnost, tada je riješila da se povuče sa scene, te je napravila pauzu od 15 godina. Nakon toga pojavila se u seriji "Ljubav i mržnja", a najveći popularnost je stekla ulogom u kultnoj seriji "Sivi dom", čijeg se snimanja prisjetila na K1 televiziji.

"Imala sam 19 godina, kada sam igrala u 'Sivom domu'. Kada gledam sebe tada, vidim neku potpuno drugu osobu. Prosto, sada je tolika distanca da ja više ne prepoznajem tu Loliku. 'Sivi dom' je jedna od najznačajnijih naših serija, koja je ikada snimljena i mogu samo da budem srećna što sam u njoj učestvovala. Kada je gledam danas, još uvijek mogu da osjetim miris doma, menze, benzinske pumpe gde smo Leka i ja krali gorivo. Pre svega su mi sećanja vezana za mirise, druženje, ambiciju. Tada smo bili mladi i željeli smo da napravimo nešto najbolje što se ikada napravilo, a skoro da smo i uspjeli u tome".

"Darko Bajić je tada bio naš mladi filmski reditelj, koji je prisustvovao na našem ispitu iz glume. Vidio me je i pitao da li hoću to da igram. Kada sam pročitala scenario, oduševila sam se. Tada sam, kao što je i red, pitala mog profesora Milenka Maričića, da li ja to mogu", prisjetila se glumica i dodala:

"On mi je rekao da je to divno, ali da ukoliko budem izostala i sa jednog časa glume, pašću godinu. Mi smo cijelu košuljicu snimanja prilagođavali našim časovima glume. Međutim, onda padne snijeg i snimanja se odlažu za drugi dan. Sutradan, kada dođu po nas, krijemo se iza zavjesa na Akademiji, jer smo se plašili da ćemo pasti godinu".

"Pred samo snimanje vidjela sam u ogledalu jednu mladu okruglu djevojku sa dugom plavom kosom. Tada sam shvatila da ja sve moram da budem suprotno. Smršala sam, ošišala se skroz na kratko i jednostavno došla takva da radim. Znala sam šta hoću", dodaje Andrijana.

Scene šamara su, u stvari, bile prave, jer nije imala iskustva da se izmakne - "Jedina stvar koju sebi ne mogu da oprostim, nije ta što sam primala šamare, to je odlično bilo za dalje građenje lika, nego što sam da bi bila autentična, toliko držala čvrsto svoju vilicu, umjesto da je puštam, zbog čega su me ti šamari mnogo više boljeli. Mi smo se uživljavali u uloge, kao da smo mi to zapravo, zbog toga je i serija to što jeste".

Pored uloge Lolike u seriji "Sivi dom", Andrijana je ostvarila zapaženu ulogu i u filmu "Varljivo leto ’68 ", u kome je igrala lik zanosne profesorke sociologije, Nevene Moreno. Iako je postao jedan od naših kultnih filmova, popularna glumica ističe da na samom početku to nije baš izgledalo tako.

"To uopšte nije bilo tako kada je film izašao. On je tek s vremenom dobijao na popularnosti. Vjerovatno je ljudima trebalo vremena da ga razumiju. Svoju ulogu gotovo da sam prezirala. Bila sam mlada i vrlo zahtjevna prema sebi. Očekivala sam nešto od svoje karijere, ne znam ni sama šta", ispričala je lijepa glumica.

