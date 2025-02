Čuveni Bili Ajdol (70) stiže u Beograd: Otkriven tačan datum i lokacija spektakla

Bili Ajdol ove godine ulazi u osmu deceniju, a nedavno je nominovan za Rokenrol kuću slavnih, što je kruna njegove karijere.

Planetarna pank-rok ikona Bili Ajdol održaće veliki beogradski koncert 9. jula na Kalemegdanu, u prostoru Donjeg grada, u organizaciji producentske kuće Long Play.

Bili Ajdol u Beograd stiže u sklopu evropskog dijela turneje "It's a Nice Day To... Tour Again". Biće to njegov treći koncert u srpskoj prestonici. Jedanaest godina poslije nezaboravnog spektakla koji je priredio na istoj lokaciji, Bili se vraća da ovdašnjoj publici još jednom priredi delirijum uz neprolazne hitove koji decenijama unazad konstantno prihvataju nove generacije - "Rebel Yell", "White Wedding", "Dancing With Myself", "Cradle Of Love", "Eyes Without a Face", "Mony Mony", "Hot In the City"...

"Imamo publiku koja je uz nas dugi niz godina, ali tu su i oni mlađi. Volim što imaju priliku da od nas dobiju miris onoga kako je to izgledalo nekada", kaže u susret novim koncertima Bili, u svoje i u ime benda.

Upravo bi 2025, godina kada puni 70 godina, trebalo da predstavlja krunu njegove karijere kad su u pitanju priznanja, s obzirom na to da je nominovan za Rokenrol kuću slavnih. Slavu je, doduše, stekao još između 1977. i 1981. godine objavivši tri albuma sa bendom Generation X, a onda se preselio u SAD i započeo impresivnu, žanrovski neomeđenu solo karijeru.

Pretprodaja ulaznica za koncert Bilija Ajdola 9. jula na Kalemegdanu počeće putem njegovog sajta 19. februara (11.00h) i trajaće do 21. februara u isto vrijeme, kada kreće redovna prodaja.

U nastavku pogledajte kako je izgledao njihov prethodni koncert na Kalemegdanu:

