Za koncert u Beogradu obratili se fanovima iz Hrvatske: Čuveni bend Guns N' Roses zbunio sve objavom

Izgleda da čuvenim "Gansima" geografija nije jača strana, pa je došlo do greške u najavi.

Kultni američki rok bend Guns N’ Roses iduće godine dolazi u Beograd. Nastupiće 18. jula na Ušću, a prodaja ulaznica za muzički spektakl već je počela. Tim povodom, na službenoj Fejsbuk stranici obratili su se fanovima iz Hrvatske, i tako zbunili dio njih.

"Hrvatska, ovo je je*eno posebno", napisali su uz promo video, a zatim dodali: "Guns N’ Roses vraćaju se u Beograd 18. jula 2025. Kupite ulaznice."

Inače, na isti način pozvali su i fanove iz Bosne i Hercegovine da dođu na njihov koncert u Beogradu, piše index.hr.

Aksel Rouz i Sleš ponovo zajedno na pozornici

Podsjetimo, fanovi će prvi put u Beogradu na pozornici vidjeti dvije ključne figure benda, čuvenog gitaristu Sleša i frontmena benda Aksela Rouza, kako zajedno izvode hitove poput "Sweet Child O’ Mine", "November Rain" i "Paradise City", koji su postali dio istorije rokenrola.

Beogradski koncert je dio njihove turneje za 2025. godinu pod nazivom "Because what you want & what you get are two completely different things", koja počinje 23. marta 2025, a kultni bend nastupiće u 24 grada.

Prisjetimo se kako je izgledao jedan od njihovih skorijih nastupa:

