Koncert Evergreya - prog metal lekcija Banjaluci: Vrijedi ponoviti, da se utvrdi gradivo! (FOTO/VIDEO)

Švedski progressive metal bend prvi put gostovao u gradu na Vrbasu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjaluka je u četvrtak imala priliku da prvi put ugosti švedski progressive metal bend Evergrey, koji je zajedno sa predgrupama Decontrolled, Inner Vitriol i Klogr održao koncert kojim je promovisao svoj najnoviji album "Theories of Emptiness".

Nekoliko stotina fanova najtvrđeg zvuka imalo je priliku da uživa u brojnim numerama skandinavskih prog legendi, a svakako među najbolje primljenim bile su legendarne numere Mindwinter Calls i A Touch of Blessing, uz sve popularnije Say i One Heart sa već pomenutog novog albuma, inače 14. po redu u više od tri decenije aktivnog rada.

Pogledajte 01:49 Evergrey u Banjaluci

Koncert je održan u banjalučkoj dvorani "Obilićevo" u intimnoj, ali moćnoj atmosferu. Veče je bilo ispunjeno energijom, emocijama i fascinantnim spojevima progresivnih melodija i heavy riffova. Posebno zanimljivo bilo je pitanje frontmena Toma Englunda koliko fanova je već imalo priliku da uživo sluša Evergrey, kome je njihov sinoćni koncert bio prvi, ali i ko do sada nikad nije čuo za Evergrey, što je izmamilo osmijehe prisutnih. A bilo je takvih...

Publika je odlično prihvatila pjesme sa novog albuma, dok je Tom uspio da poveže publiku i bend kroz iskrene razgovore između pjesama, pokazujući koliko im znači to što prvi put sviraju u Banjaluci.

Bio je ovo koncert koji će, nadamo se, probuditi uspavanu banjalučku metal scenu, a svi se nadamo da ovo neće biti jedini koncert nekog svjetskog benda u Banjaluci. Najveći grad Republike Srpske željan je novih dešavanja, a sigurni smo da će se vremenom na koncertima okupljati i veći broj fanova.

Pogledajte 05:00 Evergrey u Banjaluci

Prva lekcija je naučena, a čvrsto se nadamo da će ih biti još. Jer vrijedi ponoviti sve ovo, kako bi se utvrdilo gradivo...

Pogledajte fotografije i sa nastupa bendove Decontrolled, Inner Vitriol i Klogr.

(MONDO)