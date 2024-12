Metal spektakl godine u "Obilićevu": Banjalučki Decontrolled otvara žurku, zvijezde večeri - švedski Evergrey

Večeras prvi put u Banjaluci nastupa švedski progressive metal bend Evergrey.

Po prvi put, u više od 30 godina postojanja, Evergrey nastupa u Banja Luci i to uz podršku bendova Klogr, Inner vitriol i Decontrolled! Ako ste ljubitelj metala i živih nastupa, ovo je prilika koju ne bi trebalo da propustite.

SATNICA Ulaz: 17.00

Decontrolled 18.00

Inner Vitriol 19.00

Klogr 19.55

Evergrey 21.10

Uoči koncerta u sportskoj dvorani "Obilićevo", razgovarali smo sa organizatorom Markom Ticom, koji je za MONDO pričao o dolasku Evergreya u Banjaluku i najavljenom "metal spektaklu godine" u najvećem gradu Republike Srpske, ali i o aktuelnoj situaciji u metal muzici i drugim temama.

Šveđani su u prethodna dva dana nastupili u Beogradu i Zagrebu, a nakon koncerta u Banjaluci turneju nastavljaju u Budimpešti.

"Ima mnogo ljudi koji neće ići u Beograd i Zagreb, nego dolaze ovdje, da bi se 'zablejalo'. Iz Sarajeva, Mostara, Trebinja se najavilo dosta njih, zatim Prijedora, Prnjavora... Najvažnije je što ćemo iščupati ljude iz kuće, jer svi rade po kancelarijama ili od kuće, vezani su za Netflix... Brate, hajde da izađemo vani, da pogledamo koncert, da popijemo piće. Ono što se prije radilo. Malo vremena se ima za sve. Pričamo o živim koncertima i svirkama jer se mi njih sjećamo s nostalgijom. Klinci su tada bili previše mladi i njima ne može da nedostaje nešto što nisu iskusili. Zato je bitno da se to ponovo pokrene. Da kažemo, brate, ne gledaj koncert na telefonu nego dođi i pogledaj bend, tu je, čovjek stoji, tri metra je od tebe", rekao je Tica između ostalog u intervjuu za MONDO.

EVERGREY

EVERGREY promoviše svoj novi album "Theories Of Emptiness" velikom evropskom turnejom u novembru i decembru 2024. godine kroz 18 zemalja, uz podršku specijalnih gostiju KLOGR i lokalne podrške DECONTROLLED.

Nakon više od 30 godina postojanja, metal majstori iz Geteborga ne planiraju da usporavaju. Petorka, predvođena osnivačem, pjevačem i gitaristom Tomom S. Englundom, izdala je za Napalm Recordsa svoj četrnaesti studijski album, Theories of Emptiness, 7. juna 2024. godine.

Bez sumnje, novi album predstavlja jedno od najdinamičnijih ostvarenja koje je bend ikada napravio tokom svoje impresivne karijere. Theories of Emptiness su producirali Tom S. Englund i Jonas Ekdahl, a miksao ga je Adam "Nolly" Getgood (bivši član benda Periphery), koji je blisko sarađivao sa bendom od početka, ističući živopisnost ukupnog zvučnog profila albuma. Završnu obradu albuma obavio je Thomas "Plec" Johansson (Soilwork, The Night Flight Orchestra, Onslaught, The Gems, Eleine i mnogi drugi).

KLOGR

Od svog osnivanja 2011. godine, KLOGR je neumorno nastupao sve do 2020. godine, osvajajući međunarodne scene i nastupajući uz bendove kao što su Prong, Limp Bizkit, Guano Apes i Puddle of Mudd.

Nakon njihovog poslednjeg albuma, Keystone (2017), na kojem je Klogr dijelio binu sa bendovima kao što su The Rasmus, Infected Rain i Butcher Babies, bend je konačno spreman da se vrati sa novom muzikom i novom turnejom.

Iste godine, bend je takođe objavio video-snimak svojih intenzivnih nastupa uživo uz posebnog gosta Arta Kruza. Klogr je spreman da ponovo zapali evropske scene. Na zimu 2024. godine, pokazaće svoju neobuzdanu moć i energiju, potvrđujući svoje mjesto na alternativnoj metal sceni.

INNER VITRIOL

Inner Vitriol je italijanski dark prog metal bend.

Nakon što su objavili dva albuma s američkom izdavačkom kućom Melodic Revolution Records, njihov album "Into The Silence I Sink" bio je visoko cijenjen od strane međunarodne štampe i rangiran na 8. mjestu u "Top 50 progressive metal albuma godine" prema "Prog Metal Show". Bend je aktivno bio na turneji po Italiji, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Austriji i Rusiji, takođe su nastupali kao predgrupa za Dream Theater, Sons of Apollo, Pain of Salvation, Evergrey, Soen, Kingcrow i Votum.

DECONTROLLED

Decontrolled je osnovan 2003. godine kao solo projekat Marka Tice, bubnjara iz benda Apocalypse. Nakon nekoliko demo izdanja, bend u punom sastavu počinje sa radom sredimo 2005. Debitantski album "Self Portrait" zvanično je objavljen 1. decembra 2008. godine. Krajem 2009. godine, bend je završio snimanje drugog albuma pod nazivom "The Circle", koji je 2010. godine objavljen pod etiketom Serbian Metal Portala. U međuvremenu bend je jako aktivan koncertno kako po regionu tako i po Evropi. Svirali su kao podrška bendovima poput: IN FLAMES, MESHUGGAH, THE 69 EYES, DECAPITATED, ROTTING CHRIST, itd.

Nakon nekoliko godina intezivnog nastupanja i studijskog rada, bend odlazi na neodređenu pauzu zbog unutrašnjih nesuglasica među članovima. Bend je oživljen u Banjaluci 2020. godine od strane svog originalnog osnivača Marka Tice sa novom postavom i novom muzičkom perspektivom. Treći album benda je trenutno u ranoj fazi produkcije. Nastupom sa EVERGREY i KLOGR, gdje će predstaviti kako novi tako i dobar dio starog materijala, DECONTROLLED se zvanično vraća na scenu.

