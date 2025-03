7 teorija za finale serije "From": Scenarija lede krv u žilama, a scena sa početka sa Džuli dobija zlokoban nastavak?

Ne možemo da dočekamo četvrtu sezonu popularne serije, a kako se čini, na mrežama već kruže potencijala razrješenja ovog ostvarenja,

Izvor: pritnscreen/tiktok/Moviefone

Još od kada je objavljena prva epizoda popularne serije "From" 2022. godine, postojale su brojne teorije o tome šta su čudovišta, šta je Grad, zašto su likovi zarobljeni tamo i da li postoji način da se pobjegne iz ovog, gotovo paralenog univerzuma. Doduše, u trećoj sezoni smo dobili odgovore na neka pitanja, iako su brojne misterije i dalje ostale neriješene poput pitanja da li je Džuli Metjuz zapravo putnik kroz vrijeme.

Uvođenje zlobnog Čovjeka u žutom takođe otvara mnoge nove narativne mogućnosti. Najbolje teorije za četvrtu sezonu su one koje izgledaju uvjerljivo, a istovremeno doprinose likovima, zapletu i temama serije.

Otkrivamo 10 najboljih koje trenutno kruže mrežama:

1. Grad iz "From-a" je paralelna verzija Kamdena u Mejnu

From Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV

Izvor: Youtube

Teorija sa Reddita sugeriše da bi Grad u seriji From mogao biti paralelna verzija Kemdena u Mejnu. Na kraju druge sezone, dječak u bijelom gurne Tabitu iz svetionika, a ona se budi u Kemdenu, gdje upoznaje Henrija Kavanaua. Ovo je navodno povezano s njenim mogućim prošlim životom kao Miranda.

Ipak, teorija tvrdi da veza Grada i Kemdena nije ograničena samo na Kavanauovu porodicu i Tabitino sjećanje. Moguće je da će četvrta sezona otkriti više detalja o toj povezanosti. Koncept podsjeća na Stranger Things, gdje Upside Down predstavlja paralelni svijet Hokinsa. Grad u From ima svoju dublju istoriju, a njegovo postojanje i svrha su definisani prije nego što su stanovnici Kemdena u njega dospjeli.

2. Čovjek u žutom će se predstavljati kao "novajlija" u gradu od 4. sezone

Izvor: printscreen/youtube/Think Story

Teorija sa Reddita tvrdi da bi Čovjek u žutom u četvrtoj sezoni mogao da se pretvara da je novi stanovnik Grada, kako bi stekao povjerenje i sabotirao ljude iznutra. Pošto ga trenutno znaju samo Džim (koji je mrtav) i buduća verzija Džuli, ovo bi bila dobra strategija da ostane neprimijećen. Za razliku od običnih čudovišta, može da se kreće i danju.

Ipak, serija već ima mnogo načina da teroriše stanovnike, pa mu infiltracija možda nije potrebna. Osim toga, on već zna dosta o Džimu i Tabiti, tako da mu nije nužno da se lažno predstavlja kako bi došao do informacija.

3. "Anghkooey" ima još jedno, skriveno značenje

Izvor: printscreen/youtube/Avimax

U trećoj sezoni otkriveno je da "Anghkooey" znači "zapamti", ali teorija sugeriše da bi moglo biti i izvedeno iz pomorskog izraza "anchor aweigh", što označava podizanje sidra. Serija sadrži brojne reference na brodove, uključujući Bojdov čamac i svetionik, što ukazuje da bi plovilo moglo biti ključno za bijeg iz Grada.

Teorija postavlja pitanje zašto djeca koriste drugačiji jezik ako čudovišta govore engleski. Iako lijepo povezuje mnoge detalje, njena tačnost bi mogla umanjiti značaj otkrića iz finala treće sezone.

4. Džuli je napravila talismane

Izvor: pritnscreen/youtube/Rotten Tomatoes TV

Teorija sugeriše da je Džuli možda ta koja je u prošlosti stvorila talismane i ostavila ih Bojdu. Njeno putovanje kroz vrijeme moglo bi objasniti kako su talismani dospjeli tamo gdje ih je on pronašao.

Iako bi ova teorija riješila neka dugogodišnja pitanja, problem je u tome što Džuli trenutno nema moć da ugraviranim simbolima podari zaštitnu energiju. Međutim, to bi se moglo promijeniti u četvrtoj sezoni.

5. Mariel i Rendal su takođe "storivokeri"

Izvor: printscreen/youtube/HDClips Mania

Teorija sugeriše da bi Mariel i Rendal mogli imati iste vremensko-prostorne moći kao Džuli, jer su svi bili pod uticajem muzičke kutije. Džuli je pokazala sposobnost putovanja kroz vrijeme, pa je moguće da su i njih dvoje na sličan način povezani sa tajnama Grada. Dokaz tome je i činjenica da su i Rendal i Džuli osjetili nešto u ruševinama tamnice. Njihove moći bi mogle biti različite, ali se pretpostavlja da su i dalje dio iste misterije.

6. Džuli će sresti čudovište koje je "prepoznaje" u 1. sezoni, epizodi 2

Džuli sreće i prepoznaje čudovište Izvor: YouTube

U drugoj epizodi prve sezone From-a, Džuli vidi čudovište koje izgleda kao tinejdžer. Ono joj maše i kaže: "Džuli, zar me ne prepoznaješ?" U tom trenutku, ova scena je djelovala samo kao još jedan primjer jezivog i manipulativnog ponašanja čudovišta. Međutim, jedna Reddit teorija sugeriše da se iza toga krije nešto dublje – da čudovište poznaje Džuli jer ju je već srelo kroz putovanje kroz vrijeme. Kada Džuli otputuje u prošlost tokom četvrte sezone, možda će se sresti sa tim čudovištem i tada će se njihova prethodna interakcija objasniti.

U drugoj epizodi prve sezone, Džuli još nije srela to čudovište, ali ono je možda već srelo nju. Njegove riječi mogle su biti jedan od prvih nagoveštaja da će serija istraživati putovanje kroz vrijeme. To bi sceni između Džuli i čudovišta u prvoj sezoni dalo veći značaj. S obzirom na to da se očekuje da će Džuli često putovati kroz vrijeme u četvrtoj sezoni, logično je da će se u nekom trenutku ponovo sresti sa tim bićem. Ipak, treba napomenuti da se to čudovište nije pojavljivalo u seriji već neko vrijeme.

7. "From" sezona 4 otkriva da je Eloiz živa

Izvor: printscreen/youtube/ Fromily Theory

Teorija sugeriše da Eloiz Kavanah možda nije mrtva, jer je Viktor bio dijete kada je tvrdio da je pronašao njene ostatke, a njegovo sjećanje može biti nepouzdano. Postoji mogućnost da se Eloiz krije u naselju gdje su pronađene drvene statue. S obzirom na to da su Viktorov otac i majka na neki način preživjeli, serija bi mogla prikazati emotivan susret cijele porodice u četvrtoj sezoni.

Koja od teorija vam se najviše dopada? Šta biste voljeli da se desi u finalnoj sezoni serije "From"?

