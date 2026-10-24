Jack Lowden favorit kladionica za ulogu Jamesa Bonda: Margaret Qualley vodi u utrci za Bond djevojku

Škotski glumac Jack Lowden, zvijezda serije "Slow Horses", favorit je britanskih kladionica za ulogu agenta 007, a kvote su ponuđene i za glavnu žensku ulogu u novom filmu.

Izvor: YouTube/ The Late Show with Stephen Colbert/screenshot

Prema podacima platforme Oddschecker, koja upoređuje kvote britanskih kladionica, Lowden ima kvotu 8/13, odnosno 62 posto šanse da postane novi Bond.

Callum Turner je drugi s 25 posto. Slijede Josh O'Connor s 13, Richard Madden s 11, Jack O'Connell s osam i Jacob Elordi sa sedam posto.

I na platformi za predviđanja Kalshi vodi Lowden sa 64 posto, ispred Turnera s 28, O'Connora s 19, Idrisa Elbe s devet, Jacka Bartona s osam i Roberta Pattinsona sa sedam posto, piše Klix.

Ko će biti Bond djevojka

Za glavnu žensku ulogu prednjači Margaret Qualley s 33 posto, a Sydney Sweeney i Anya Taylor-Joy imaju po 25 posto. Filmovi o Bondu obično imaju više važnih ženskih likova, pa uloge može dobiti i više glumica s liste.

U završnu fazu izbora ušla su četiri glumca, među kojima su Lowden, Turner i O'Connor, a probna snimanja pred producentima traju ovog vikenda u studiju Bray u Berkshireu.

Producentica Amy Pascal je u augustu rekla da je kraj godine realna procjena za izbor novog Bonda. Prema Daily Mailu, odluka do decembra omogućila bi da snimanje filma, koji režira Denis Villeneuve, počne 2027. godine.

Amazon MGM Studios još nije zvanično objavio ko će naslijediti Daniela Craiga, koji je Bonda posljednji put igrao u filmu "No Time to Die".

(Mondo)