Velike zvijezde priključuju se 3. sezoni Netflixove hit serije "The Gentlmen": Evo da li je među njima Megan Markl

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Netfliksova hit-serija "Gospoda" ("The Gentlemen"), koja je svojevremeno bila i najgledanija serija na Netfliksu, vraća se sa trećom sezonom i velikim glumačkim pojačanjima.

Snimanje serije iza koje stoji reditelj Gaj Riči već je počelo, a nakon nagađanja o mogućem angažmanu Megan Markl, sada je otkriveno koja se poznata glumačka imena pridružuju ekipi.

Vidi opis Velike zvijezde priključuju se 3. sezoni Netflixove serije "The Gentlemen": Reditelj progovorio o Megan Markl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 14 14 / 14

Stižu poznata glumačka imena

U trećoj sezoni serije "Gospoda" gledaćemo Roberta Karlajla, Orlanda Bluma i Elajdžu Vuda.

Karlajl (65) najpoznatiji je po ulozi Begbija u kultnom filmu "Trejnspoting" ("Trainspotting"), dok su Blum (49) i Vud (45) svjetsku slavu stekli u trilogiji "Gospodar prstenova" Pitera Džeksona.

Vidi opis Velike zvijezde priključuju se 3. sezoni Netflixove serije "The Gentlemen": Reditelj progovorio o Megan Markl Orlando Blum je samo jedna od javnih ličnosti koja se podvrgla tretmanu čišćenja svoje krvi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fred Duval/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Jay Shetty Podcast Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Paramount Movies Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: printscreen/youtube/Paramount Movies Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/ Jimmy Kimmel Live Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/screenshot/orlandobloom Br. slika: 8 8 / 8

Glumačkoj ekipi pridružuju se i Dekster Flečer, Bruna Markezine, Ed Spelirs, Safron Barouz te Bagzi Malon. U novoj sezoni vraćaju se i Džoeli Ričardson, Džazmin Blekborou, Hari Gudvins, Bendžamin Klementin i Maja Džama.

Snimanje je počelo u Maroku, a Gaj Riči najavio je da gledaoce očekuje još ambicioznija priča. "Naši planovi za 'Gospodu' postali su veći, svijet serije se proširio, a ulozi su sada još veći. Treća sezona bila je logičan nastavak i jedva čekam da vidim koliko daleko možemo otići", poručio je Riči.

Šta nas čeka u trećoj sezoni?

Početak snimanja obilježen je kratkim videom u kojem se pojavljuju Teo Džejms i Kaja Skodelario, koji se vraćaju svojim ulogama.

Džejms glumi Edija Hornimana, vojvodu od Halsteda i bivšeg vojnog oficira koji nakon očeve smrti nasljeđuje porodično imanje. Ubrzo otkriva da se na njemu odvija unosan posao s kanabisom. Skodelarijeva glumi Suzi Glas, kćerku zatvorenog narko-bosa koja vodi posao, dok Vini Džouns tumači Džofa Sikomba, odanog lovočuvara na imanju.

U trećoj sezoni Edi i Suzi upuštaju se u svoj dosad najveći poduhvat — izgradnju kazina na Bliskom istoku. No, njihovi planovi donijeće nove probleme, opasne protivnike i izazove koji bi mogli ugroziti sve što su dosad izgradili.

Šta se dogodilo s Megan Markl?

Vijest o početku snimanja dolazi nakon nagađanja da bi se glumačkoj ekipi mogla pridružiti Megan Markl. Prema ranijim medijskim napisima, vojvotkinja od Saseksa navodno je bila u početnim pregovorima za ulogu u seriji "Gospoda", ali od saradnje na kraju nije bilo ništa.

Pojedini mediji pisali su da se Megan zbog cijele situacije osjećala iskorišćeno. Glasine o njenom mogućem angažmanu pojavile su se samo četiri dana pre povratka nje i princa Harija u Ujedinjeno Kraljevstvo. Navodno je i sam Gaj Riči razgovarao o mogućnosti njenog učešća, ali je kasnije, kada su ga pitali o angažmanu bivše glumice serije "Odela" ("Suits"), navodno reagovao riječima "Ozbiljno?" i "Nema šanse".

Izvori bliski produkciji tvrdili su da seriji nisu potrebna poznata imena samo kako bi privukla pažnju javnosti. Prema medijskim napisima, ni pojedini članovi glumačke ekipe nisu bili oduševljeni mogućnošću da im se Megan pridruži.

S druge strane, izvori bliski vojvotkinji tvrdili su da je ostala povrijeđena i razočarana, te da smatra kako su informacije o njenom mogućem angažmanu namjerno dospjele u javnost radi promocije serije. Ljudi povezani s produkcijom odbacili su takve optužbe.

"Ovo nije serija kojoj trebaju zvučna imena samo radi reklame", rekao je izvor iz produkcije za "Tajms" (The Times).

O cijeloj priči oglasila se i Tina Braun, bivša urednica časopisa Vanity Fair i The New Yorker. Ona je 22. avgusta na Sabsteku Substack napisala da je saznala kako je Meganin angažman u trećoj sezoni serije "Gospoda"otkazan zbog burnih reakcija u UjedinjenomKraljevstvu, piše index.hr.

(Mondo)