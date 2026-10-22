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Premijera 11. novembra: Objavljen trejler treće sezone serije "Gospodar prstenova: Prstenovi moći"

Premijera 11. novembra: Objavljen trejler treće sezone serije "Gospodar prstenova: Prstenovi moći"

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Prime Video je objavio trejler za treću sezonu serije "Gospodar prstenova: Prstenovi moći", koja će premijerno biti prikazana 11. novembra.

Objavljen trejler treće sezone serije "Gospodar prstenova: Prstenovi moći" Izvor: Prime Video/youtube/screenshot

Novi trejler prikazuje Galadriel, koju igra Morfydd Clark, Elronda u izvedbi Roberta Aramaya i Gandalfa, kojeg tumači Daniel Weyman, kako okupljaju snage Međuzemlja. U snimku su prikazane bitke i romantični zapleti, dok Sauron, kojeg igra Charlie Vickers, pokreće svoje snage.

Prema sinopsisu, radnja treće sezone preskače nekoliko godina nakon događaja iz druge sezone i odvija se na vrhuncu rata vilenjaka i Saurona. Tamni gospodar tada pokušava iskovati Jedinstveni prsten, koji mu treba da stekne prednost u ratu, pokori sve narode svojoj volji i konačno zavlada cijelim Međuzemljem, piše Klix.

Seriju produciraju J.D. Payne i Patrick McKay. Payne je ranije za magazin Empire rekao: "Ove sezone imamo potpunog negativca, na način koji je ranije bio prilično drugačiji", dok je McKay dodao: "Ova treća sezona je mračnija, opasnija... Niko nije siguran".

Izvršni producenti su i Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell te izvršna producentica i rediteljica Charlotte Brandstrom. Seriju producira Amazon MGM Studios.

(Mondo)

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Tagovi

gospodar prstenova serija prstenovi moći

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