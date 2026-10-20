Jezivo čudovište iz mora zaludjelo svijet: Nova serija na Netfliksu napravila haos za 12 dana, već je prva u 53 zemlje

Napeti triler, koji spaja horor, porodičnu dramu i misteriju, zauzeo je prvo mjesto na listi najgledanijih serija na platformi u čak 53 zemlje svijeta, dok se našao među deset najgledanijih u ukupno 90 zemalja.

Izvor: Netflix

Serija je premijerno prikazana 8. oktobra 2026. godine, a već tokom prve nedjelje ostvarila je impresivan rezultat od 17 miliona pregleda.

Time je postala najuspješniji debitantski naslov među kanadskim serijama koje je Netfliks do tada objavio, pokazuju zvanični podaci platforme.

U središtu ove priče nalazi se zabačeno ribarsko mjesto koje se suočava sa neobjašnjivom prijetnjom iz morskih dubina. Ono što počinje kao borba za opstanak ubrzo prerasta u jezivu misteriju koja ugrožava čitavu zajednicu, a publiku drži u neizvjesnosti do posljednje epizode.

O čemu se radi u seriji "Below"?

Radnja serije smještena je u Snuks Arm, izmišljeno ribarsko mjesto na kanadskoj obali Njufaundlenda. Glavni junak je Kalvin Peni, ribar dobrog srca, ali tvrdoglavog karaktera, koji pokušava da sačuva porodicu i zajednicu kojoj preti nestanak.

Kalvina progoni i misteriozna smrt njegovog oca, koja se dogodila decenijama ranije. Međutim, kada nepoznato morsko stvorenje počne da teroriše stanovnike mjesta, prošlost i sadašnjost sudaraju se na najjeziviji mogući način.

Izvor: Netflix

U pokušaju da zaštiti svoju djecu i ostale meštane, Kalvin udružuje snage sa naučnicom Fondom Hauander, koja dolazi u taj kraj kako bi istražila neobična dešavanja u moru. Njihova potraga za odgovorima otvara pitanja o poreklu stvorenja, lokalnim legendama i tajnama koje zajednica godinama pokušava da sakrije.

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