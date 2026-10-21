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„Američka horor priča“ dobila 14. sezonu: Kultna serija nastavlja da plaši gledaoce

„Američka horor priča“ dobila 14. sezonu: Kultna serija nastavlja da plaši gledaoce

Autor Mihajlo Popović
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Televizijska mreža FX obnovila je popularnu horor-seriju „Američka horor priča“ (American Horror Story) za 14. sezonu, a vijest je objavljena uoči završnice aktuelne, 13. sezone, koja je zakazana za 29. oktobar.

„Američka horor priča“ dobila 14. sezonu Izvor: FX Networks/youtube/screenshot

Nova sezona okuplja brojne glumačke zvijezde koje su obilježile prethodne nastavke serije, među kojima su Džesika Lang, Sara Polson, Evan Piters, Anđela Baset, Keti Bejts, Ema Roberts, Bili Lurd, Gaburi Sidibe i Lesli Grosman.

Među glumcima koji se vraćaju su i Frensis Konroj, Džejmi Bruer, Džon Kerol Linč, Mina Suvari i Met Frejzer, kao i Set Gabel, koji se pojavio i u pratećoj seriji „American Horror Stories“.

Trinaesta sezona donijela je i niz novih imena u glumačkoj ekipi, među kojima su Džoi Polari, Avantika, El Čepmen, Berto Kolon, Aleks Konsani, Orlando Džouns, Pol Entoni Keli, Tig Notaro, Medelajn Peč, Fedor Stir, Zak Vila i Džon Voters.

Polari tumači radnika u ustanovi za palijativnu njegu koji ima fobiju od broja 13, a dobija zadatak da brine o likovima iz prethodnih sezona serije. Upravo taj zaplet omogućio je okupljanje velikog broja glumaca i povratak poznatih likova.

Rekordna gledanost nove sezone

Trinaesta sezona ostvarila je četiri miliona pregleda tokom prva četiri dana prikazivanja, što predstavlja najuspješniji početak jedne sezone u istoriji serije na striming platformama.

Ovaj rezultat posebno je značajan s obzirom na to da je između premijere 12. sezone, „Delicate“, 2023. godine i nove sezone prošlo tri godine.

Seriju „Američka horor priča“ osmislili su Rajan Marfi i Bred Falčuk, a od premijere prve sezone 2011. godine postala je najdugovječnija jednosatna serija televizijske mreže FX.

Prema podacima produkcije, serija je od početka emitovanja ostvarila više od dvije milijarde sati gledanja i angažovanja publike.

Trinaestu sezonu kao izvršni producenti potpisuju Rajan Marfi, Bred Falčuk i još nekoliko članova produkcijskog tima, među kojima su Ned Martel, Čarli Karver, Erik Kovtun, Nisa Didrih, Skot Robertson, Tanase Popa, Kristl Roberson Dorsi, Dženifer Salt i Tim Minir. Produkciju potpisuje kompanija 20th Television.

Iako detalji o radnji i glumačkoj ekipi 14. sezone još nisu objavljeni, potvrda nastavka pokazuje da FX i dalje računa na jednu od svojih najprepoznatljivijih serija, koja već više od decenije donosi nove horor-priče, neobične likove i mračnu atmosferu.

(Mondo)

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Tagovi

Američka horor priča serija

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