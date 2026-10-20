Poznati škotski komičar Danijel Slos u Sarajevu: "Bitter" pred domaćom publikom

Škotski komičar Danijel Slos nastupa u Sarajevu 10. decembra 2026. u BKC-u sa šouom "Bitter", uz posebnog gosta Kaija Hamfrisa.

Izvor: Promo

Škotski komičar Danijel Slos, jedno od najpoznatijih imena svjetske stand-up scene, dolazi u Sarajevo 10. decembra 2026. godine sa novim šouom "Bitter".

Nastup će biti održan u Bosanskom kulturnom centru (BKC), a dio je regionalne turneje tokom koje će Slos nastupiti i u Beogradu 7. decembra te Zagrebu 8. i 9. decembra. Događaj predstavljaju Aquarius Records, MZA i And Your Dog & Get Slossed, a kao poseban gost sarajevskog nastupa najavljen je komičar Kai Hamfris.

Od Netfliksa do rasprodanih pozorišta

Slos se stand-up komedijom bavi više od polovine svog života, a tokom karijere nastupao je u 55 zemalja i izgradio međunarodnu publiku zahvaljujući britkom humoru, provokativnim temama i neočekivanim pogledima na svakodnevne situacije.

Njegov rad prepoznatljiv je po tome što kroz komediju otvara i neprijatne teme, ne izbjegavajući crni humor i direktne komentare o društvu i međuljudskim odnosima.

Izvor: Promo

Ugledni "Njujork tajms" njegov stil opisao je riječima "prljav, šarmantan i pametan", što dobro oslikava spoj provokacije i inteligentnog humora po kojem je poznat.

Međunarodnu popularnost dodatno je učvrstio televizijskim specijalima "Jigsaw" i "Dark", objavljenim na Netfliksu, te "X", dostupnim na HBO-u. Njegovi drugi specijali, među kojima su "Socio", "Hubris" i "Can't", mogu se gledati putem njegove zvanične internet stranice.

Slos je ostvario značajan uspjeh i na američkoj sceni, gdje je imao devet rasprodanih pozorišnih sezona van Brodveja u Njujorku.

"Bitter" je njegov 13. samostalni šou

Novi program "Bitter" njegov je 13. samostalni šou i donosi novi materijal komičara koji je tokom karijere izgradio prepoznatljiv stil, oslanjajući se na direktan pristup, oštra zapažanja i humor koji ne bježi od kontroverznih tema.

Sarajevska publika imaće priliku da ga pogleda uživo, zajedno sa posebnim gostom Kaijem Hamfrisom, u večeri posvećenoj međunarodnoj stand-up komediji.

Ulaznice i važne informacije

Ulaznice za nastup Danijela Slosa u Sarajevu mogu se kupiti putem internet platforme Entrio, kao i na prodajnim mjestima u Skenderiji i na blagajni BKC-a.

Organizatori upozoravaju da program počinje u naznačeno vrijeme i da ulazak nakon početka možda neće biti moguć. Fotografisanje, snimanje, audio-snimanje i prenos nastupa uživo nisu dozvoljeni.

Šou sadrži eksplicitan rječnik i ne preporučuje se mlađima od 16 godina.