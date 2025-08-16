Poznati glumac pronađen mrtav tokom planinarenja: Uzrok iznenadne smrti prava je misterija

Čitava Škotska je zavijena u crno zbog tragičnog gubitka jednog od najomiljenijih komičara, Garija Litla, koji je pronađen mrtav prilikom planinarenja

Izvor: Instagram printscreen / garylittlecomic

Čitava Škotska je zavijena u crno zbog tragičnog gubitka jednog od najomiljenijih komičara, Garija Litla, koji je pronađen mrtav prilikom planinarenja. U ovom trenutku, uzrok njegove smrti ostaje nepoznat, što dodatno produbljuje tugu među njegovim obožavaocima i prijateljima.

Gari je stekao veliku slavu i poštovanje tokom svoje karijere, a njegovo iznenada odlazak ostavlja prazninu koju je teško popuniti, navode strani mediji.

Mnogi kolege i prijatelji su se oprostili od Garija putem društvenih mreža. Njegov dugogodišnji prijatelj i kolega komičar, Kevin Bridžs, izrazio je svoje saučešće riječima: "RIP, veliki Gari, veoma tužne vijesti."

Ovaj emotivni post odražava osjećaj gubitka koji su mnogi osjetili. Takođe, klub "The Stand" u Glazgovu, gdje je Gari često nastupao, pridružio se oproštaju. U njihovom postu stoji:

"Slomljenog srca primili smo vijest da je veliki Gari Litl pronađen mrtav. Bio je nevjerovatan komičar, veliki čovjek i divan prijatelj mnogima", stoji u zvaničnom saopštenju.

Gari Litl nije bio samo pasionirani glumac, već i pasionirani planinar i ljubitelj pasa. Često je sa svojim ljubimcem odlazio na planinarenje, gdje je uživao u prirodnim ljepotama Škotske. Na svom Instagram profilu dijelio je predivne fotografije i snimke sa planinskih vrhova, što je dodatno oslikavalo njegovu ljubav prema avanturama u prirodi. Ova strast prema planinarenju doprinosila je njegovoj ličnosti i pružala inspiraciju mnogima da istražuju ljepotu prirode.

Gari je postao poznat početkom 2000-ih kada je stigao do finala stend-ap takmičenja koje je organizovao klub "The Stand". Njegova karijera bila je obilježena humorom i šarmom, što ga je učinilo omiljenim među publikom. Njegovo nasljeđe će živeti kroz sjećanja njegovih prijatelja, kolega i obožavalaca koji će večeras podići čašu u njegovu čast.

Komičar je preminuo u 61. godini nakon tragične "nesreće prilikom planinarenja" u Škotskoj, potvrđeno je u petak, prenosi DailyMail. Prema izvještajima, nagrađivani škotski komičar "preminuo je tokom uspona na brdo". Uzrok smrti još uvijek nije zvanično objavljen.

Geri, poznat kao jedan od najboljih komičara u Škotskoj, trebalo je da nastupi u Aberdinu narednog mjeseca, pre nego što je iznenada preminuo.

