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Uvrijedio Orbana: Turski komičar iza rešetaka zbog nastupa koji je pogledalo 9,5 miliona ljudi (Video)

Uvrijedio Orbana: Turski komičar iza rešetaka zbog nastupa koji je pogledalo 9,5 miliona ljudi (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Turskom stendap komičaru Denizu Goktašu produžen je pritvor zbog optužbi da je tokom viralnog nastupa vrijeđao islamske vrijednosti i predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Deniz Göktaş Izvor: YouTube/Screenshot

Granica između satire i krivičnog djela ponovo je postala tema javnosti u Turskoj, nakon što je stendap komičaruDenizu Goktašu produžen pritvor do početka suđenja zbog optužbi da je tokom jednog od svojih nastupa vrijeđao islamske vrijednosti i predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Nastup zbog kojeg je Goktaš završio pred tužiocima snimljen je prošlog mjeseca u Istanbulu, a na Jutjubu je objavljen 24. juna. Za kratko vrijeme postao je pravi internet hit i prikupio više od 9,5 miliona pregleda.

Međutim, popularnost nastupa donijela je komičaru mnogo ozbiljnije posljedice od kritika na društvenim mrežama.

Desetine prijava zbog šala o religiji

Prema pisanju lista "Sabah", desetine gledalaca smatrale su da su Goktašove šale o religiji uvredljive i podnijele prijave nadležnim institucijama.

Prijave su podstakle tužilaštvo da pokrene istragu, a slučaj je ubrzo prerastao iz internet polemike u krivični postupak.

Goktaš je u četvrtak priveden na ispitivanje na glavnom aerodromu u Istanbulu, neposredno nakon povratka sa putovanja u inostranstvo.

Nakon saslušanja u tužilaštvu i 48 sati provedenih u pritvoru, sud je odlučio da iza rešetaka ostane do početka suđenja, prenijela je Anadolija.

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Milioni pregleda, a sada čeka suđenje

Slučaj turskog komičara još jednom je otvorio pitanje prostora koji umjetnici, komičari i satiričari imaju za kritikovanje politike, religije i društvenih pojava.

Stendap komedija često počiva upravo na pomjeranju granica prihvatljivog humora i provociranju publike, ali Goktašov slučaj pokazuje da šala koja postane viralna može privući i pažnju pravosudnih institucija.

Njegov nastup pogledalo je više od 9,5 miliona ljudi, što ga je učinilo jednim od zapaženijih komičarskih sadržaja na turskom Jutjubu posljednjih sedmica.

Umjesto novih nastupa i reakcija publike, Goktaš sada čeka početak suđenja u pritvoru.

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Tagovi

Turska Redžep Erdogan pritvor komičar

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