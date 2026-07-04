Uvrijedio Orbana: Turski komičar iza rešetaka zbog nastupa koji je pogledalo 9,5 miliona ljudi (Video)

Turskom stendap komičaru Denizu Goktašu produžen je pritvor zbog optužbi da je tokom viralnog nastupa vrijeđao islamske vrijednosti i predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Izvor: YouTube/Screenshot

Granica između satire i krivičnog djela ponovo je postala tema javnosti u Turskoj, nakon što je stendap komičaruDenizu Goktašu produžen pritvor do početka suđenja zbog optužbi da je tokom jednog od svojih nastupa vrijeđao islamske vrijednosti i predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Nastup zbog kojeg je Goktaš završio pred tužiocima snimljen je prošlog mjeseca u Istanbulu, a na Jutjubu je objavljen 24. juna. Za kratko vrijeme postao je pravi internet hit i prikupio više od 9,5 miliona pregleda.

Međutim, popularnost nastupa donijela je komičaru mnogo ozbiljnije posljedice od kritika na društvenim mrežama.

Desetine prijava zbog šala o religiji

Prema pisanju lista "Sabah", desetine gledalaca smatrale su da su Goktašove šale o religiji uvredljive i podnijele prijave nadležnim institucijama.

Prijave su podstakle tužilaštvo da pokrene istragu, a slučaj je ubrzo prerastao iz internet polemike u krivični postupak.

Goktaš je u četvrtak priveden na ispitivanje na glavnom aerodromu u Istanbulu, neposredno nakon povratka sa putovanja u inostranstvo.

Nakon saslušanja u tužilaštvu i 48 sati provedenih u pritvoru, sud je odlučio da iza rešetaka ostane do početka suđenja, prenijela je Anadolija.

Milioni pregleda, a sada čeka suđenje

Slučaj turskog komičara još jednom je otvorio pitanje prostora koji umjetnici, komičari i satiričari imaju za kritikovanje politike, religije i društvenih pojava.

Stendap komedija često počiva upravo na pomjeranju granica prihvatljivog humora i provociranju publike, ali Goktašov slučaj pokazuje da šala koja postane viralna može privući i pažnju pravosudnih institucija.

Njegov nastup pogledalo je više od 9,5 miliona ljudi, što ga je učinilo jednim od zapaženijih komičarskih sadržaja na turskom Jutjubu posljednjih sedmica.

Umjesto novih nastupa i reakcija publike, Goktaš sada čeka početak suđenja u pritvoru.