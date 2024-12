Umro poznati komičar: Prije 12 godina imao je moždani udar, koji mu je paralizovao pola tijela

Nakon moždanog udara, proveo je 18 mjeseci u bolnici da bi povratio govor i pokretljivost.

Komičar Dankan Norvel preminuo je u dobi od 66. godina, 12 godina nakon što je doživio moždani udar koji je ostavio pola njegovog tijela paralizovano.

Dankan je bio poznato lice na britanskoj TV 1980-ih i bio je poznat po svojoj frazi - "juri me!".

Iza sebe je ostavio djevojku Lindu Trevalion, koja se brinula o njemu posljednjih godina nakon njegovog moždanog udara. Imao je troje djece: Džeka Sofi i Jasmin.

Lizi Kandi je bila jedna od prvih koja mu je odala počast, napisavši na "X"-u: "Veoma je tužno čuti da je preminuo komičar Dankan Norvel. Njegova čuvena izreka 'goni me, juri me' me toliko zasmijava. Šaljem svu svoju ljubav i misli njegovoj porodici."

Tokom 2012. Dankan je doživio moždani udar, i kasnije mu je rečeno da je malo vjerovatno da će ikada više hodati ili govoriti kako treba. Međutim, nakon toga je prkosno rekao: "Vidio sam mnogo pacijenata sa moždanim udarom kako odustaju, i ne pitaju šta im doktori govore, ali sam bio odlučan da ozdravim i živim svoj život."

Nakon moždanog udara, proveo je 18 mjeseci u bolnici da bi povratio govor i pokretljivost. Tada je izjavio: "Bio je to nevjerovatan poziv za buđenje i sada živim svoj život sasvim drugačije."

Nakon hospitalizacije otkrio je da mu je krvni pritisak bio visok, što je jedan od najvećih faktora koji doprinose moždanom udaru.

