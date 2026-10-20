Istjerivač đavola Majka Flenegana: Zašto se od novog horora toliko očekuje? (Video)

Majk Flenegan donosi novu priču u univerzum "Istjerivača đavola". Skarlet Johanson predvodi glumačku ekipu, a premijera je zakazana za mart 2027. godine.

Izvor: Trejler/screenshot

Više od pola vijeka nakon kultnog filma Vilijama Fridkina, "Istjerivač đavola" dobija novo poglavlje. Ovoga puta iza kamere je Majk Flenegan, reditelj poznat po serijama "Ukleta kuća na brdu", "Pad kuće Ašer" i najnovije "Keri", a glavnu ulogu tumači Skarlet Johanson.

Film "The Exorcist: Martyrs" stiže u bioskope 12. marta 2027. godine. Umjesto klasične priče o egzorcizmu, Flenegan najavljuje spoj kriminalističkog trilera, serijskih ubistava i natprirodnog horora.

Šta znamo o novom "Istjerivaču đavola"?

Film predstavlja novo poglavlje franšize, ali nije direktan nastavak ostvarenja "The Exorcist: Believer" iz 2023. godine. U središtu priče je nova istraga koja postepeno otkriva vezu između brutalnih zločina i sila koje možda prevazilaze ljudsko razumijevanje.

Pogledajte trejler:

Skarlet Johanson kao detektivka

Johanson tumači Džuli Miler, njujoršku detektivku koja se ponovo suočava sa slučajem povezanim sa serijskim ubicom ocem Sandejem. Trinaest godina ranije okončala je njegov krvavi pohod, ali novi zločin pokazuje da slučaj nije završen.

Na zidovima kripte jedne crkve pojavljuje se ime detektivke ispisano krvlju dječaka ministranta. Džuli se udružuje sa ocem Vilijamom, bivšim zatvorskim kapelanom koji je čuo posljednju ispovijest oca Sandeja, i mladom detektivkom Đinom Restrepo.

Izvor: Trejler/screenshot

Istraga ih vodi do obrasca ubistava povezanih sa zloglasnim ubicama iz istorije, među kojima su H. H. Holms i Zodijak. Istovremeno, prijetnja se približava i Džulijinom dvanaestogodišnjem sinu Maksu.

U glumačkoj ekipi su i Čivetel Edžiofor, Saša Kaje, Dajana Lejn, Džejkobi Džup, Skot Mekneri, Lorens Fišburn i Džon Leguizamo.

Serijski ubica i demonsko zlo

Otac Sandej svoje zločine inscenira tako da podsjećaju na mučeništva katoličkih svetaca. Taj detalj povezuje vjerske motive sa kriminalističkom istragom i otvara pitanje da li se iza ubistava krije nešto više od ljudske okrutnosti.

Izvor: Trejler/screenshot

Takav pristup razlikuje film od tipičnih priča o opsjednuću: strah se gradi kroz tragove, policijsku istragu i postepeno otkrivanje prijetnje. Natprirodno nije jedini izvor užasa, već dio šire misterije.

Zašto se od Flenegana toliko očekuje?

Flenegan je poznat po hororima u kojima natprirodno prati teme tuge, krivice, porodice i vjere. Njegove priče oslanjaju se na razvoj likova i atmosferu, a ne samo na iznenadne prepade.

Reditelj je novi film opisao kao surov i neprijatan, sa svijetom u kojem junaci ne mogu računati na to da će ih neko spasiti. Među glavnim uticajima izdvojio je "The Exorcist III" iz 1990. godine, koji smatra nepravedno zapostavljenim, kao i trilere "Sedam", "Zodijak" i "Kad jaganjci utihnu".

Ovi uticaji nagovještavaju da će film jednaku pažnju posvetiti istrazi i psihološkoj napetosti kao i demonskoj prijetnji.

Izvor: Trejler/screenshot

Nasljeđe kultnog originala

Originalni "Istjerivač đavola" iz 1973. godine prati djevojčicu Regan koju opsjeda demonska sila i očajničku borbu njene majke da joj pomogne. Film Vilijama Fridkina postao je klasik jer je horor povezao sa vjerom, sumnjom i nemoći pred nečim što ljudi ne mogu da objasne.

Svaka nova verzija suočava se sa izazovom kako da iznenadi publiku koja je već vidjela bezbroj priča o opsjednuću. Fleneganov odgovor je drugačija struktura: umjesto da se sve vrti oko jednog egzorcizma, priča počinje kao istraga ubistava i postepeno prelazi u natprirodni horor.

Može li "The Exorcist: Martyrs" obnoviti franšizu?

Film dolazi nakon slabog prijema ostvarenja "The Exorcist: Believer", pa će morati da privuče i dugogodišnje obožavaoce i novu publiku. Samo poznato ime nije dovoljno: novi nastavak mora da opravda povratak jednoj od najvažnijih horor-franšiza.

Flenegan ima priliku da prepoznatljivom naslovu donese autorski pristup, kombinujući kriminalističku misteriju sa pričom o demonskom zlu. Da li će uspjeti da pronađe ravnotežu između nasljeđa originala i vlastitog stila, saznaćemo 12. marta 2027. godine.