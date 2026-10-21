Sting dolazi u Beograd: Muzička legenda sprema spektakl pod vedrim nebom

Sting, jedan od najcjenjenijih muzičara na svijetu, nastupiće u Beogradu 2. juna 2027. godine, u okviru šestog izdanja Belgrade River Festa, dovodeći svoju aktuelnu svjetsku turneju "STING 3.0" u srpsku prijestonicu.

Izvor: Randy Miramontez/Shutterstock

Publiku očekuje nezaboravno veče uz bezvremenske hitove koji su obilježile generacije, u jedinstvenom ambijentu Kula Plaze, na obali Save i pod otvorenim nebom.

Ulaznice za koncert biće u prodaji od petka, 23. oktobra 2026. godine, putem sajta www.tickets.rs i na svim prodajnim mjestima Ticket Vision-a.

Od pjesama "Every Breath You Take" i "Roxanne" do solo klasika kao što su "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart" i "Desert Rose", uz mnoge druge hitove, Stingov koncert pružiće publici u Beogradu priliku da uživo doživi bogat muzički opus jednog od najuticajnijih tekstopisaca, kompozitora i izvođača našeg vremena.

Nakon niza rasprodatih koncerata i izuzetnih reakcija publike i kritike širom svijeta, turneja "STING 3.0" donosi svježu i energičnu interpretaciju Stingovog muzičkog opusa.

U pratnji svog dugogodišnjeg saradnika, gitariste Dominika Milera, i bubnjara Krisa Masa, poznatog po saradnji sa izvođačima kao što su Mumford & Sons i Maggie Rogers, Sting izvodi svoje najveće hitove u dinamičnom formatu tročlanog benda.

(Mondo.rs)