Sting (73) šokirao izjavom: "7 sati intimnih odnosa kod mene uključuju i večeru, film i pet sati moljakanja"

Supruga njegovu čuvenu izjavu nazvala "pijanim hvalisanjem", Sting sad pojasnio šta je zapravo mislio.

Izvor: DFree/Shutterstock

Muzičar Sting je u braku sa Trudi Stajler od 1992. godine. Početkom 90-ih, u medijima je govorio o njihovim "sedmosatnim maratonima se*sa". Sada je otkrio da je to bila laž, i da se samo šalio.

"Sedam sati uključuje večeru, bioskop i pet sati moljakanja", rekao je u intervjuu za The Times. Iako je on to tek sada priznao, njegova supruga je još 2011. rekla da je izjava o sedmosatnom se*su bila "pijano hvalisanje", te se smijala na ideju da "to rade po cijeli dan".

Izvor: Debby Wong/Shutterstock

Ona je još ranije demantovala njegove izjave o intimi

"Sting je to rekao prije 21 godinu. Nedavno je napunio 60, i pretpostavljam da će ta tantra priča trajati dok ne umre. Znate ko je za to kriv? Bob Geldof. On i Sting su otišli na intervju sa rok novinarom, a intervju je postao pijanka. U jednom trenutku, novinar ih je pitao koliko dugo im traje se*s, aGeldof je rekao da je on 'čovjek od tri minuta'. Budući da Sting praktikuje jogu, mogao bi vjerovatno izdržati satima, pa je rekao: 'Pa, zar niste čuli za tantrički se*s?'", rekla je tada Trudi.

Izvor: Randy Miramontez/Shutterstock

U novom intervjuu, Sting je ispričao i druge detalje braka. Kaže da je tantrički se*s za njega duhovni čin.

"Ne znam nijedan čistiji i bolji način izražavanja ljubavi prema drugoj osobi nego dijeljenje tog predivnog događaja, kojeg nazivam 'sakramentom'. Stojim iza toga. Ne sedam sati, ali ideja stoji", rekao je.

Sting i Trudi su se upoznali 1982. godine, dok je muzičar bio još u braku s prvom suprugom, Fransis Tomelti. Prvo su bili prijatelji, a zatim su se zaljubili. Nakon što se 1984. razveo od Fransis, započeo je vezu s Trudi. Par dijeli četvoro djece, dok Sting iz prvog braka ima još dvoje.

Pogledajte još njihovih fotografija: