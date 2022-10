Englishman in Sarajevo: Sting oduševio 16.000 ljudi u Zetri (FOTO)

Jedna od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda današnjice - Sting oduševio je večeras publiku na koncertu u dvorani Zetra u Sarajevu.

Koncert je otvorio 45-minutni nastup Džoa Samnera sa bendom, a potom je na scenu izašao Sting na veliko oduševljenje oko 16.000 prisutnih u Zetri. Nastup je otvorio pjesmom "Message in a bottle".

Posebna atmosfera vlada večeras u sarajevskoj dvorani i zbog činjenice da je koncert upriličen 2. oktobra, kada Sting slavi svoj 71. rođendan.

Sarajlije, kao i brojni gosti iz zemalja regiona, imali su priliku večeras uživati uz neke od najvećih hitova Stinga kao što su "Desert Rose", "Englishman in New York", "Fragile", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Message In A Bottle".

