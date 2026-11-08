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Sjećate li se "Muzičkog tobogana"? Minja Subota stvarao je čaroliju kojoj su se radovala djeca širom Juge

Sjećate li se "Muzičkog tobogana"? Minja Subota stvarao je čaroliju kojoj su se radovala djeca širom Juge

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Minja Subota, poznati kompozitor i voditelj, ostavio je neizbrisiv trag kroz seriju "Muzički tobogan" koja je obilježila djetinjstvo mnogih generacija.

Minja Subota rođendan Izvor: Youtube/printscreen/i andre

Na današnji dan rođen je Minja Subota, srpski kompozitor, zabavljač, muzičar, fotograf i diplomirani inženjer elektrotehnike. Najdublji trag u srcima miliona ostavio je kao autor i voditelj kultne dječije televizijske serije "Muzički tobogan".

Oslanjajući se na bogato iskustvo iz revijalnih programa i kompozitorskog rada, uspio je da stvori format koji je daleko prevazišao klasično takmičenje objedinio je svijet muzike, plesa i poezije u jedinstven zabavno-edukativni spektakl za najmlađe.

U kompozitoru, dirigentu i muzičkom uredniku Jovanu Joci Adamovu pronašao je idealnog saradnika i izuzetnog umjetnika, sa kojim je osmislio i realizovao na stotine nezaboravnih dječijih programa.

"Muzički tobogan" je generacijama mališana približio stihove naših najistaknutijih pjesnika. Uz podršku poznatih kompozitora, stvoreno je više od dvije stotine pjesama koje su izvodili najpopularniji pjevači toga doba, poput Zdravka Čolića, Olivera Dragojevića, Đorđa Balaševića, Bajage i mnogih drugih.

Emisija je bila i prava odskočna daska za mnoge talente koji su tu napravili svoje prve korake u svijetu umjetnosti. Tanja Banjanin je briljirala kao imitator Tereze Kesovije, sestre Kovač su pjevale pjesmu "Šta imam ja svoje" koju je za njih komponovao otac Kornelije, a na toboganskoj sceni pojavile su se i djevojčice koje će kasnije postati poznata muzička i medijska lica: Nataša Bekvalac, Leontina, Svetlana Ceca Slavković, Teodora Bojović, pa i Lamija Alečković, dugogodišnja voditeljka i urednica Dnevnika Hrvatske radiotelevizije.

MUZIČKI TOBOGAN 1981. FINALNA EMISIJA- gost:Zdravko Čolić
Izvor: YouTube

Nakon osamnaest godina emitovanja uslijedila je pauza, a zatim se "Muzički tobogan" vratio na male ekrane 2007. i 2008. godine na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

Sa novom špicom, atraktivnom scenografijom i rasvjetom, virtuelnom lutkom Tobijem, živim orkestrom, novim pjesmama i sjajnim plesnim grupama, Minja i Joca ponovo su okupili publiku pred ekranima. Iako je serija munjevito obnovila staru gledanost, emitovanje je, na veliku žalost djece i roditelja, ubrzo prekinuto zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Ipak, za generacije koje su stasavale uz Minjin prepoznatljivi osmijeh i glas, "Muzički tobogan" ostao je najljepši simbol srećnih nedjeljnih prijepodneva i djetinjstva, sagradivši trajne i neraskidive mostove prijateljstva širom bivše Jugoslavije.

(Mondo.rs)

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