Veliki povratak Džonija Depa: Novi film zasjeo na vrh bioskopskih blagajni, evo koliko je zaradio

Novi film Džonija Depa „Ebenezer“ zaradio je 6,7 miliona dolara prvog dana prikazivanja i zauzeo prvo mjesto na bioskopskim blagajnama u SAD i Kanadi.

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Novi film Džonija Depa "Ebenezer" zauzeo je prvo mjesto na bioskopskim blagajnama u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ostvarivši prihod od 6,7 miliona dolara u petak, uključujući i pretpremijerna prikazivanja prethodne večeri.

Kako prenosi „Deadline“, filmski studio „Paramount“ očekuje da će ostvarenje tokom prvog vikenda zaraditi oko 20 miliona dolara, iako konkurentski studiji procjenjuju da bi konačan rezultat mogao biti nešto slabiji.

U „Paramountu“ računaju na veći dolazak porodične publike tokom subote, nakon što ljubitelji reditelja Tija Vesta nisu u očekivanom broju posjetili bioskope prvog dana prikazivanja.

Film potisnuo „Godzilu“ sa prvog mjesta

„Ebenezer“ je sa vrha sjevernoameričke bioskopske liste potisnuo japanski film „Godzilla Minus Zero“.

Prikazuje se u 3.535 bioskopa širom Sjeverne Amerike, a prve reakcije publike pokazuju da je ostvarenje dobro prihvaćeno među gledaocima.

U anketi „CinemaScore“ film je dobio ocjenu A-, dok su kritičari bili znatno podijeljeniji. Na platformi „Rotten Tomatoes“ ima 53 odsto pozitivnih recenzija.

Prema pisanju „Varietyja“, samo pretpremijerna prikazivanja u četvrtak donijela su 1,5 miliona dolara.

Koliko je koštao novi film Džonija Depa?

Studio „Paramount“ za produkciju filma izdvojio je 38 miliona dolara, dok je za marketinšku kampanju potrošeno dodatnih 50 miliona dolara.

Osim prihoda u SAD i Kanadi, studio očekuje još oko 20 miliona dolara sa 63 međunarodna tržišta.

Džoni Dep je za glavnu ulogu dobio honorar od pet miliona dolara, uz mogućnost dodatnih bonusa koji zavise od komercijalnog uspjeha filma.

Očekivana zarada od približno 20 miliona dolara tokom prvog vikenda uporediva je sa rezultatima njegovih ranijih filmova koji nisu dio velikih filmskih franšiza.

Tako je „Black Mass“ 2015. godine tokom prvog vikenda zaradio 22,6 miliona dolara, dok je „Public Enemies“ 2009. godine ostvario prihod od 25,2 miliona dolara.

Film „Ebenezer“ donosi mračniju adaptaciju čuvene „Božićne priče“ Čarlsa Dikensa, a režiju potpisuje Ti Vest, poznat po horor trilogiji „X“.

Dep tumači glavnog junaka Ebenezera Skrudža, dok se u ulozi Džejkoba Marlija pojavljuje Ijan Mekelen.

Rupert Grint igra Boba Krečita, a Andrea Rajzboro i Tramel Tilman tumače duhove.

Glumačku postavu upotpunjuju Dejzi Ridli i Sem Klaflin.

Prvi veliki holivudski film nakon osam godina

„Ebenezer“ predstavlja prvi veliki holivudski film Džonija Depa od 2018. godine, kada se pojavio u ostvarenju „Fantastične zvijeri: Grindelvaldovi zločini“.

Nakon tog filma, studio „Warner Bros.“ odlučio je da ga u trećem nastavku franšize zamijeni danskim glumcem Madsom Mikelsenom.

Povratak na prvo mjesto bioskopskih blagajni predstavlja značajan komercijalni početak Depovog novog ostvarenja, iako će konačan uspjeh zavisiti od zarade tokom narednih sedmica i rezultata na međunarodnom tržištu.