Kventin Tarantino ne planira potpuno povlačenje iz filmskog svijeta. Slavni režiser je napisao dvije knjige i pozorišnu predstavu, a uskoro stiže i novi film za koji je napisao scenario, ali ga neće režirati.

Izvor: Netflix/YouTube/screenshot

Riječ je o kriminalističkoj komediji "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", nastavku Tarantinovog filma "Bilo jednom u Holivudu".

Budžet filma navodno iznosi 200 miliona dolara, a Tarantino je za scenario, prema medijskim navodima, dobio čak 20 miliona dolara.

Iako još nije osvojio Oskara za najbolju režiju, Tarantino ima dva priznanja Američke filmske akademije za originalni scenario, za filmove "Petparačke priče" i "Đangova osveta". Tarantino je, osim po filmovima "Ulični psi" i "Petparačke priče", poznat i kao scenarista ostvarenja "Prava romansa" i "Rođene ubice", piše Collider.

Glavnu ulogu ponovo tumači Bred Pit, dok film režira Dejvid Finčer, sa kojim je glumac već sarađivao na ostvarenjima "Sedam", "Borilački klub" i "Neobična priča o Bendžaminu Batonu". Pit je sa Tarantinom prethodno radio i na filmu "Prokletnici".

Radnja novog filma smještena je u 1977. godinu, osam godina nakon događaja iz filma "Bilo jednom u Holivudu". Klif But sada radi kao barmen i kinooperater, a povremeno rješava probleme bogatih i slavnih stanovnika Holivuda.

Novi film o Klifu Butu tako će publici donijeti još jednu Tarantinovu priču, ali ovog puta u režiji Dejvida Finčera.

Film će od 25. novembra tokom dvije nedjelje biti prikazivan isključivo u IMAX bioskopima, a zatim će 23. decembra stići na Netflix.

Riječ je o još jednom koraku ka većem prisustvu Netfliksovih filmova u bioskopima, iako striming servis i dalje uglavnom daje prednost prikazivanju na sopstvenoj platformi, piše b92.

Tarantino se u međuvremenu posvetio i pozorištu. Priprema predstavu "The Popinjay Cavalier" za londonski Vest End, a prema najavama, glavnu ulogu trebalo bi da igra Saša Baron Koen.

(Mondo)