Gastroenterolog o dijetama: Mnogi prave veliku grešku sa uljem, a ove namirnice su obavezne

Najzdravija dijeta po savjetu gastroenterologa mora da sadrži ove namirnice!

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je o najzdravijoj dijeti i greškama koje pravimo kada pokušavamo da smršamo, ili se jednostavno hranimo zdravije.

Nedavno je objavljeno da je nordijska dijeta zdravija od mediteranske, a profesor je izneo svoje mišljenje o sličnostima i razlikama ova dva režima ishrane, kao i njihovom efektu na zdravlje.

"Postoji ključna razlika između ove dve dijete, a ona se krije u masnoćama. Mediteranska dijeta sadrži maslinovo ulje, dok nordijska koristi ulje uljane repice. Ova ulja imaju isti lipidni sastav, koriste najzdravije masnoće. Samo po tipu ulja se razlikuju, ali svakako obuhvataju kvalitetne i zdrave masnoće, pune omega-3 i omega-6 masnih kiselina. Kvalitetne omega-3 i omega-6 masne kiseline imaju veliki uticaj na status krvnih sudova. I ne smemo preterivati sa unosom šećera", rekao je doktor.

On je kazao da se ta razlika ogleda i u izgledu naroda koji se hrane ovako oduvijek.

"Pogledajte vi nekoga sa Mediterana, oniži je, možda punačak, ima stomak, dok je Skandinavac šlank. Ali po učestalosti hipertenzije i infarkta, oni su slični. I mnogo se u posljednje vrijeme istražuje da li prekomerna težina utiče na aterosklerozu ili slične probleme. Utvrđeno je da tip masnoće utiče, ali gojaznost, i ne toliko. Čovjek može da ima 10-15 kilograma viška i neće imati veći zdravstveni problem", rekao je profesor Voja.

"Barem pet, šest puta nedjeljno koristite ulje repice. Njega preporučujem jer je kvalitetno, a nije toliko skupo kao maslinovo. Nije jeftino ni kao naš suncokretov zejtin, ali ne morate ga sipati tako da hrana ogrezne, sipajte pomalo i trajaće vam taj litar ulja. A bolje je za vas jer suncokretovo ulje nije zdravo", rekao je gastroenterolog Perišić.

Šta jedu ovi narodi, pa su tako zdravi, koje su najzdravije namirnice?

"Pogledajte vi i Grke, i nordijske narode. Tri puta nedeljno jedu ribu, i jedni, i drugi. Pa zatim, integralne žitarice i ovsene pahuljice i piju mleko, ali sa malo masti. Pa povrće! Dosta ga koriste obe kuhinje. To su i salate, zelena salata, rukola, radič, rotkvice, mladi luk, to se sve jede prije 'udarne' klope dana. I unijeli smo vlakna, masne kiseline, sve to što protektivno djeluje na organizam", rekao je on.

