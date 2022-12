Da izbjegnete RAZOČARENJE: Postavite sebi REALNE novogodišnje ciljeve

Mnogi pred kraj godine svode račune, šta su postigli u protekloj i koje ciljeve imaju u sljedećoj godini. Psiholozi kažu, početak svake godine je idealan za promjene, ali prvo treba „pregurati“ prazničnu groznicu.

Izvor: Shutterstock

Kada bismo djelić decembarske euforije sačuvali za dugi januar, kada smo potrošili i novac i novogodišnje ushićenje, bilo bi idealno - kažu psiholozi. Nadanja su različita - a ima, ih, širom planeta, i bez obzira na okolnosti, piše RTS.

Nova godina je prilika da se ispravi sve ono što nam nije išlo od ruke u staroj, kažu psiholozi, i podsjećaju da postavljamo nerealne ciljeve, pa nas početni elan napusti kada shvatimo da nismo, na primjer, smršali ili ostavili cigarete.

"Možemo toliko toga, ali ništa ne moramo. Mi često imamo potrebu da od ponedjeljka počinjemo neki novi projekat, zatvaramo neki stari problem, da od januara ulazimo u kvalitetniji život to nije nešto što nas vodi ka putu uspjeha. Treba da postavljamo sebi male ciljeve, ostvarive ciljeve, svaki mali korak je kao da posadite jedno zrno moći. I to nam daje instant doze radosti u životu", kaže psiholog Ana Mirković.

Međutim, radost može da se pokvari kada shvatimo da nam ne ide sve po planu.

Istraživanja pokazuju da većina osmisli ciljeve na početku godine, čak 60 odsto odustane već u junu, dok se neki ni ne sećaju šta su sebi obećali.

Psiholozi kažu da je važno prihvatiti krizne trenutke, i istrajati u nameri da se zacrtano i ostvari.

„Ako postavljamo velike korake i sve je trebalo da se desi juče, do kraja danas, vi zapravo sebe frustrirate samom svešću da to niste uradili. Zato je jako važno da pametno promišljamo da dajemo sebi onakve ciljeve koje možemo da ostvarimo to nam stalno bustuje samopouzdanje. I tako sebe vodimo ka nekim većim ciljevima", dodaje Mirkovićeva.

Ciljevi su ono što nas vodi kroz život. Zato ih u Novoj godini mudro postavite, i polako ali sigurno ih ostvarite.

(MONDO)