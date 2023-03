Trudna Rijana na dodjeli Oskara u koži, uskom i providnom: Detalj na GRUDIMA u centru pažnje (FOTO)

Rijana je nastupala na 95. dodjeli Oskara, a stajling u trudnoći oduševio je modne kritičare!

Rijana je numerom "Lift Me Up" iz Marvelovog filma "Crni Panter" oduševila milione. Pjesmu su zajedno napisali Rijana, Tems, Ludvig Goranson i reditelj filma Rajan Kugler. Iako se pojavila u dugačkoj, ležernoj majici, sportskim patikama i sa velikom "Žan Pol Gotje" kapom na glavi, nikome nije promakla. Brzim korakom je prošla do bekstejdža, a onda je izašla i pokazala novi modni trend u trudnoći!

Rijana je u prvoj trudnoći potpuno promijenila modu za trudnice. Hrabro je iznosila komade koje niko pre nje nije, često je dobijala kritike, a uvela je trend "otkrivenog stomaka". Imali smo prilike da je vidimo u izdanjima od muških bokserica do čipkastih spavaćica koje su namjenjene isključivo kućnom izdanju. Ipak, čini se da se pjevačica "zarazila" novitetom - kožnim grudnjakom.

Ovo je njen prvi nastup nakon Super Boula, gdej je takođe nosila ovakav brushalter, samo u crvenoj boji. Za dodjelu Oskara izabrala je haljinu sa providnim tilom na stomaku, dugačkim donjim dijelom koji je sa strane bio sečen i čuvenim kožnim grudnjakom. Nasmijano je pozirala fotografima držeći se za stomak, a onda se presvukla. Stajling na bini oduševio je modne kritičare - elegantne pantalone i top bluza ukrašena tilom i cirkonima. Kožne rukavice i skupoceni nakit dali su poseban pečat. Pogledajte kako je Rijana izgledala na dodjeli Oskara:

...a evo kako je izgledala na Super Boulu, takođe sa kožnim grudnjakom:

