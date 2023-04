NAJOMRAŽENIJU MANEKENKU OPET OBRUKAO MUŽ! Ona nikad elegantnija u MINI HALJINI, a on došao u papučama u RESTORAN...

Hejli i Džastin Biber pošli na večeru u nikad goroj kombinaciji...

Izvor: Profimedia

Mladi bračni par, manekenka Hejli Biber i pjevač Džastin Biber nedavno su viđeni kako ulaze u jedan poznati italijanski restoran u Santa Monici, Kaliforniji - inače omiljena lokacija mnogih zvijezda Holivuda.

I kako obično biva kada je riječ o odlasku na večeru, da se gosti obuku svečano i prikladno za to priliku, čini se da Džastinu nije bitno kakav utisak ostavlja na druge, ali i na svoju ljepšu polovinu. I dok se Hejli odlučila za "malu crnu haljinu", poprilično kratku i sa golim leđima, popularni pjevač je odlazak u restoran doživio kao odlazak u trpezariju.

On je na sebi imao široke bijele pantalone, džemper u svijetloj nijansi i preko njega glomaznu fajerku sa krznom. I sve to bi bilo potpuno u redu, da nije napravio "kiks" u obući i detaljima. Umjesto patika ili cipela, Džastin Biber je u restoran došao u papučama. Doslovno! Na glavi je jedno vrijeme držao naopako kačket koji je upario sa crnim naočarima. Međutim, čini se da Hejli to nije nimalo smetalo, čak se i sve vrijeme smješkala pred paparacima, dok je Džastin zadržao vidno ozbiljan izraz lica.

Inače, da podsjetimo, Hejli Biber je svojevremeno dobila "titulu" najomraženije osobe na Internetu od kada se narugala bivšoj djevojci sadašnjeg muža - Seleni Gomez i to zbog simptoma bolesti sa kojom se dugi niz godina bori.

Pogledajte u galeriji kako su Hejli i Džastin izgledali:

(MONDO)