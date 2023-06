KOJE JABUKE SU NAJZDRAVIJE: CRVENE, ŽUTE ILI ZELENE? Nutricionistkinja otkrila - jedna sorta je najbolja za ŽIVCE I SAN

Koje jabuke su najbolje za zdravlje, da li su to one žute, crvene ili zelene boje? Nutricionistkinja je objasnila kakva je sastav svake vrste!

Jabuke su voće koje se najviše jede na ovim prostorima. Ima ih tokom svih godišnjih doba, sorti je na pretek, a koja je omiljena u narodu? Ako pitate većinu, reći će vam da ih biraju po boji ploda. Pitanje koje takođe mnoge interesuje jeste i koje su najbolje za zdravlje. Da li su to crvene, žute ili, pak zelene?

I mada se čini da se sadržaj korisnih supstanci ne može odrediti samo na osnovu boje ploda, doktori kažu da ipak postoje neki pokazatelji koji govore koliko je koja vrsta dobra za zdravlje. Ruska nutricionistkinja Valentina Rjabova objasnila je kako da se odredi sadržaj korisnih vitamina i minerala u jabukama na osnovu njihove boje.

Šta boja otkriva?

Po riječima stručnjaka, boja voća može mnogo da kaže o njegovom sastavu i blagotvornom djelovanju na zdravlje. Na primjer, crvene i žute jabuke imaju više karotena, dok zelene jabuke imaju više gvožđa.

"Uopštehno govoreći, svako zeleno voće i povrće pomaže da unutrašnji organi bolje funkcionišu, smiruje nerve i poboljšava metabolizam. A sve to zahvaljujući tome što ovakvi plodovi sadrže gvožđe, vitamine E i grupe B, cink i magnezijum. Nije slučajno što ljubitelji zelenih jabuka imaju nešto 'jače' živce i bolji san", napominje nutricionistkinja.

Glavna prednost crvenih jabuka je njihova slatkoća, naročito u poređenju sa zelenim. One pomažu da se brzo utole glad i žeđ, a takođe obezbjeđuju veliku zalihu energije. Karoten, koji se nalazi u crvenoj kori, koristan je za vid i prevenciju razvoja katarakte.

Žute jabuke, kao i crvene, bogate su karotenom, magnezijumom, cinkom i gvožđem. Istina, ove minerale sadrže u manjoj količini nego zelene. S druge strane, žute jabuke su najraznovrsnijeg ukusa - mogu biti i slatke i kisele.

Koje su najštetnije?

"Nijedna vrsta jabuka ne može da se smatra štetnom, ali postoji vrijeme konzumiranja koje se ne preporučuje. Zapravo, ako ih jedete pre obroka, one će povećati lučenje želudačnog soka i izazvati nelagodu u stomaku. A to može dalje da dovede do pogoršanja gastritisa i da izazove gorušicu", napominje nutricionistkinja.

