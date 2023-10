ŠTA NAČIN PISANJA PORUKA GOVORI O NAMA: Smajlići, dugačke rečenice ili oštri odgovori?

Šta način na koji pišete poruke može da otkrije o vašoj ličnosti?

Slanje poruka je potpuno drugačije od formalnog pisma i svima nam daje priliku da izrazimo svoje pravo "ja". Ne postoje pisana pravila o tome kako treba da šaljete poruke, zbog čega način na koji ih pišete može da pokaže kakva ste osoba. Postoje različite vrste poruka, a one mogu da i vam pomognu da bolje shvatite osobu sa kojom se dopisujete.

Volite da pišete dugačke poruke

Za vas je pisanje dugih pasusa važno jer tako možete da pokažete svoja osjećanja i misli. Vi ste osjetljiva i promišljena osoba, a riječi posmatrate kao značajno i moćno oružje. Vaši prijatelji znaju da ste ljubazni i saosjećajni i sigurni su da ćete uvijek biti tu da im date dobar savjet ili da ih samo saslušate.

Pišete kratke rečenice

Vaši prijatelji vas poznaju kao one koji šalju kratke poruke poput "ok", "ne" i "da". Čak i ako ljudi ovu vrstu odgovora posmatraju kao nezainteresovanost, a često i bezosjećajnost, vi ne odustajete. Oni su direktni kao i vi. Ne izvrćete stvari da bi izgledale bolje, otvoreni ste i iskreni. Jednostavno se ne igrate riječima, a svima koji vas pitaju za savjet ili mišljenje, uvijek govorite istinu.

Volite da koristite smajliće

Da možete, uopšte ne biste koristili riječi. To je zato što su smajlići izražajniji. Psiholozi kažu da ste preplavljeni emocijama. Ne razmislite dvaput prije nego što kažete ljudima kako se osjećate. Čak i ako ste pod stresom, uzbuđeni, ljuti ili tužni, svi oko vas će to vidjeti.

Previše ste pažljivi kada šaljete poruke

Ne može da vam se desi da rečenice ne završite sa "lol" ili "haha". Ovo radite jer niste sigurni kako će osoba kojoj šaljete poruku shvatiti ono što pišete. Ne volite sukobe i ne želite da izgledate nepristojno, pa vam se ovakve fraze čine neophodnim. Volite da udovoljavate ljudima i želite da usrećite sve oko sebe.

Previše ste zauzeti da odgovarate na poruke

Previše ste zauzeti da odgovarate na svoje poruke, a čak i ako to uspijete, vjerovatno ste već zakasnili, pa čak i vaši prijatelji počinju da se žale na to. To znači da ste zauzeta osoba i da imate previše stvari da obavite. Vaš stil slanja poruka je samo još jedan pokazatelj da bi trebalo da usporite, koncentrišete se na jednu stvar i napravite prioritete. Ipak, trudite se da nađete način i malo vremena da što prije odgovorite na svoje poruke.

Šaljete poruke iznova i iznova

Volite da udvostručite, pa čak i utrostručite poruke koje šaljete ljudima, čak i ako vam neko ne odgovara satima. To znači da ste hrabri i smjeli i uvijek idete za onim što ste naumili. Ono što vas čini posebnim je to što ste asertivni i ne plašite se da preuzmete kontrolu nad svojim životom. Međutim, ove ličnosti ponekad mogu da se shvate pogrešno. Drugim riječima, ljudi obično misle da su nestrpljive.

