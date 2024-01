Nemanja Veselinović, lični trener: Porediti se treba samo sa sobom (FOTO, VIDEO + NAGRADNA IGRA)

Kraj je januara, proslave i slavlja su uglavnom iza nas. Ako ste tokom praznika nabacili koju kilu više, ili vaše tijelo nema željeni oblik, pravo je vrijeme da ozbiljno razmislite o treningu, kako biste proljeće dočekali u top fizičkoj i psihičkoj formi.

O tome kako izabrati trenera u koga možete imati povjerenja, programima vježbanja, ishrani, ali i istinama i zabludama vezanim za ovu oblast razgovarali smo sa mladim Banjalučaninom Nemanjom Veselinovićem, koji je u ovom poslu više od decenije i koji je sam sebi najbolja reklama.

Nemanja ima 27 godina, a sportom se bavi od svoje 16. godine.

"Prije 11 godina drug mi je pokazivao nešto na spravama kraj Vrbasa i tako sam se zaljubio u takozvani street workout. Time sam se bavio do kraja srednje škole, i kada sam vidio da mi dobro ide – sljedeći logičan korak je bio da upišem DIF, da bih proširio znanje iz ove oblasti“, kaže Nemanja za MONDO.

Kaže da je na drugoj godini fakulteta počeo da radi u školici sporta.

"Igrom slučaja, svakog ljeta sam išao u SAD da radim, kroz work and travel program i onda kada bih se vratio ovamo, radio sam ili u školi sporta ili u trening centru. Kada sam i odlaske u SAD i fakultet priveo kraju, odlučio sam da počnem da radim sam. Moram da kažem da se nisam mnogo bavio promocijom svog rada, nekako su zadovoljni klijenti bili moja najbolja reklama“, kaže.

Programe vježbanja i ishrane, koje možete pronaći na njegovom sajtu sam je osmislio, a kaže da su svi osmišljeni tako da su prilagođeni i početnicima, i naprednijim vježbačima, ali i profesionalcima koji žele da pomjeraju sopstvene granice.

Uz programe vježbanja dolaze i personalizovani i pažljivo osmišljeni programi ishrane.

"Svi se okreću nutricionistima i ja podržavam taj trend, ali sam želio da ponudim korisnicima kompletan program, koji uključuje i način ishrane. Na fakultetu smo imali predmet sportska ishrana, u okviru koga smo posjećivali institutucije, gdje su nas učili sve – od kalkulacije indeksa tjelesne mase, do sastavljanja plana ishrane i različitih specifičnosti i datalja koji se razlikuju od čovjeka do čovjeka", priča Nemanja.

Mnoštvo je trendova o kojima svakodnevno čitamo i koji se, čini se, jako brzo mijenjaju. Problem je – kako da znamo šta je od toga istina.

"Ja se vodim isključivo istraživanjima, volim i pratim relevantne izvore, a to su naučnici velikih zemalja, SAD, Rusije, pa i Kine, koje su velika tržišta, pa samim tim i ima potrebe i smisla da se rade velika i relevantna istraživanja. Jedan od velikih mitova koji je razbijen je da pretjerana konzumacija jaja povećava holesterol. Trideset godina su ovo tvrdili i na kraju taj mit razbijen sa više strana i meni lično je jako drago zbog toga. Još uvijek mi ne vjeruju ljudi kada im kažem da je to zabluda, ali jeste", ističe naš sagovornik.

Pitali smo ga da li se on pridržava potpuno svih savjeta.

"Cilj treninga jeste da se na neki način pretjera. Na primjer, kada pogledatemoje fotografije, morate da uzmete u obzir faktor osvjetljenja, načina fotografisanja, možda filtera... Ali, svi pomisle 'ovaj čovjek je 100 posto u tome'. Ipak, moja ishrana je 80/20. To je princip koji ja praktikujem i koji savjetujem svim svojim klijentima i prijateljima. To znači da vam 80 odsto ishrane bude poprilično "čisto", a ostalih dvadeset posto možete da jedete šta god želite. Jedino je pravilo da tih 20 odsto ne bude uveče. Ako ću pojesti red-dva čokolade, to će biti u toku dana, dok sam u pokretu, ili između obroka. Stav je u tome da ne pretjerujete i da ne jedete kasno uveče. U tom slučaju, svu hranu će tijelo tokom noći pretvoriti u masne naslage", naglasio je.

Nemanja kaže da određeni broj ljudi ne može da pronađe motivaciju i pravi neke početničke greške, koje u startu garantuju da se neće ostvariti željeni rezultati.

"Ključna greška koju ljudi na početku treniranja prave su – prevelika očekivanja. Vide svašta na internetu, ljudi svašta pišu i savjetuju i upecaju se na slogane tipa 'smršajte deset kilograma za mjesec dana bez imalo truda'. Dakle, ljudi postave nerealne ciljeve i onda kad ih ne postignu, razočaraju se i izgube motivaciju. Druga greška je nerealno poređenje. Ljudi se ponekad porede s nekim likovima s Instagrama, koji su po 10 godina u treningu, koriste različitu "hemiju" da bi izgledali tako i pomisle, ja nikad neću biti na ovom nivou, džaba treniranje.

Jedino poređenje koje ja dozvoljavam i savjetujem je da se slikate prije i poslije treninga. Jedino tu možete da vidite stvarni napredak i razliku. Svi moji klijenti imaju fotografije s početka i svakog narednog mjeseca, gdje se jasno vidi napredak. Poredite se samo sa sobom“, naglašava Nemanja.

Kaže da je najveća nagrada i satisfakcija u ovom poslu kada radite s nekim neko vrijeme i taj neko vidi i osvijesti sopstveni napredak. Pitali smo ga kako se nosi s klijentima koji imaju nerealna ili pogrešna očekivanja.

"Imam dosta jasan i tvrd stav oko stvari za koje znam da su ispravne. Odmah na početku kažem svima šta je realno, a šta nije, bez uvijanja, i bez obzira da li će im se to dopasti. Sve zavisi od cilja i truda koji su ljudi spremni da ulože. Na primjer, dođe momak i kaže ’Želim da budem odrađen do ljeta’. Ja uvijek odgovorim – može, ali da naredna tri mjeseca slušaš sve što ti kažem", kaže.

Osim kondicije i izgleda, Nemanja kaže da je važan aspekt vježbanja i poboljšanje mentalnog zdravlja.

"Meni lično, kad sam počeo da vježbam, trening je bio izduvni ventil. Primijetio sam da mi je nakon svakog treninga bilo mnogo lakše da se nosim sa izazovima i problemima koji nemaju veze s izgledom, lakše sam podnosio neke stresove u životu i postao sam, recimo, ležerniji. Kasnije sam primijetio da mi na slobodne dane nedostaje treniranje“, kaže naš sagovornik kroz osmijeh i dodaje:

"Naučno je dokazano da se tijelo kroz naporne treninge navikava na stres, pa samim tim lakše podnosti svakodnevne izazove s kojima se svi susrećemo".

