SPEKTAKULARNA HALJINA DŽEJ LO! Na PROVIDNOM dijelu posebni simboli (FOTO)

Dženifer Lopez se na premijeri filma "This is Me... Now: A Love Story" pojavila u haljini koju svi komentarišu!

Izvor: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid / Profimedia

Još jedan modni spektakl Dženifer Lopez. Navikli smo da nikada ne može da omane kada je moda u pitanju, a tako je bilo i na premijeri filma "This is Me... Now: A Love Story" koja se održala u Los Anđelesu. Pomenuto ostvarenje je muzički prikaz životnih događaja koji su inspirisali njen album "This Is Me…Now", koji je zapravo nastavak njenog albuma "This Is Me…Then" iz 2002. godine.

Izvor: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid / Profimedia

Džej Lo se pojavila sa suprugom Benom Aflekom, a njeno izdanje izazvalo je opštu pometnju! Obukla je glamuroznu haljinu sa provokativnim detaljima. Gornji dio je istakao bujno poprsje, a donji dio haljine izvajane noge. Sačinjen je od bodija i providnog tila, a mnogi komentarišu da ovakva kreacija može samo Dženifer da stoji.

Izvor: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid / Profimedia

Ono što je posebno interesantno, to je da se na donjem dijelu odjeće nalaze simboli svih horoskopskih znakova, pa tako i znaka Lava u kom je rođena Džej Lo, ali i njen suprug Ben Aflek. "Kakva žena", "Modna lekcija", "Da je neka druga obukla ovo, izgledala bi vulgarno", "Sinonim za eleganciju", pisali su mnogi. Da li vam se dopada ovo izdanje?

