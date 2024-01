Popadale vilice: Dženifer Lopez u bikiniju skočila s balkona i spustila se niz KONOPAC

Dženifer Lopez objavila je spot za numeru "Can't Get Enough", a zbog jedne scene svima su popadale vilice.

Izvor: YouTube/Jennifer Lopez

Dženifer Lopez koja je na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa crvenim tepihom prošetala bez supruga Bena Afleka i sve zasjenila u ružičastoj haljini, objavila je spot za pjesmu "Can't Get Enough".

Zvijezda svjetske pop scene i ponosna majka dvoje djece, pokazala je brutalne trbušnjake u 55. godini i "posramila" mnogo mlađe koleginice.

Dženifer je u spotu đuskala kako samo ona to zna, promijenila nekoliko izazovnih kombinacija, a već na samom početku fanovi su ostali bez teksta. Dženifer se valjala po krevetu, na sebi nije imala ništa, pa čak ni donji veš... Jedva je bila prekrivena providinim ogrtačem, a malo toga je ostalo skriveno.

Zbog scene u kojoj u bikiniju i štiklama skače s balkona i spušta se niz konopac "popadale su mnoge vilice".

Pogledajte spot kom pregledi rastu rapidnom brzinom:

Dženifer Lopez Can't Get Enough Izvor: YouTube/Jennifer Lopez

(MONDO)