Britni "priznala" da se ljubila s Aflekom, svi čekaju reakciju JLO

Britni Spirs se prisjetila jedne večeri sa Benom Aflekom, objavila sliku pa je obrisala.

Britni Spirs voli da dijeli svoja razmišljanja na instagramu, bizarne plesne tačke i poneku tajnu iz prošlosti. Izgleda da nekadašnjoj pop-princezi nije dovoljno što je iznijela dosta "prljavog veša" o svojim bivšima, pa u više navrata potkačila Džastina Timberlejka, a kasnije se i izvinila, ona sada udara i na brakove. I to ni manje ni više nego, Bena Afleka i Dženifer Lopez.

Pjevačica je objavila staru fotku na kojoj pozira sa glumcem, a opis je mnoge šokirao.

"Kul slika mene, Bena Afleka i Dajan Voren prije dosta godina. On je tako sjajan glumac. Da li sam propustila da spomenem da smo se to veče ljubili... iskreno zaboravila sam", napisala je ritni i dodala "to je ludo" Ljudi volela bih kada bih mogla da vam ispričam priču o tome šta je prethodilo svemu. Oh bože, baš sam tračara. Baš sam zaboravila!" dodajući nasmejane imodžije. Ipak, nedugo zatim, ona je objavu obrisala.

Objava je iznenadila mnoge obožavatelje, jer je fotografija snimljena u ljeto 1999, kada su Ben i Britni navodno izlazili s drugim ljudima. Ben je u to vrijeme bio u vezi sa Gvinet Paltrou, a moguće je da je Britni bila u vezi sa Džastinom Timberlejkom, jer su počeli da izlaze te godine. Fanovi na društvenim mrežama smatraju da je Britni objavom uznemirila Dženifer Lopez, Aflekovu suprugu.

"J.Lo će zadaviti Britni Spirs nakon one objave o ljubljenju Bena Aflleka!", "J.Lo će sljedeća ukrasti Britnin vokal ako tako nastavi", "Mislim da je ovo nepoštovanje jer je J.Lo prati i lično ne bih voljela vidjeti na svom tajmlajnu još jednu ženu koja govori kako je imala aferu s mojim mužem", "Ne znam u šta da vjerujem. Ben je nekada bio prilično divlji, a Britni je čudna", neki su od komentara.

