TOP LISTA: Koji grad ima najbolju hranu na svijetu?

Od danskih sendviča preko grčkih zakuski do španske paelje, hrana u Evropi dolazi u svim oblicima, veličinama i ukusima.

Izvor: Unsplash/ Brooke Lark

Ali, postoji jedan evropski grad koji može zvanično da tvrdi da ima najbolju hranu na planeti. Čuveni časopis Time Out pitao je hiljade građana iz cijelog svijeta o hrani u njihovom gradu kako bi napravio konačnu rang listu najboljih svjetskih gradova za hranu. Tako je Napulj bio onaj koji je ocijenjen kao najbolji po kvalitetu, ali i po pristupačnosti hrane.

Hrana je u srcu italijanske kulture, od toplih, izdašnih jela koja se služe na sjeveru do svih svježih morskih plodova koji se konzumiraju na jugu. Ali ako postoji jedna stvar po kojoj je Italija poznata, to je definitivno pica. A nema bolje od Margarita pice pripremljene, pečene i servirane u Napulju.

Napulj nije bio jedini grad u Evropi koji se našao na Time Out listi. Liverpul je došao na 11. mjesto, uz pomoć novih uzbudljivih kuvara koji dolaze iz grada, a Sevilja je na 13. mjestu. Porto, Lion i Kopenhagen ušli su u prvih 20, dok je Madrid bio izbor koji je pomenuo kuvar Majkl Ajub iz Fornina na njujorškom Time Out Marketu, koji je rekao: "Madrid je riznica kulturnih čuda, sa bogatom kulturom i dubokim istorijskim nasleđem. To je nesumnjivo jedan od najboljih gradova na svijetu - za hranu i sve ostalo."

Cijelu listu pogledajte OVDJE.

(MONDO)