Sin Olivera Dragojevića iznajmljuje vilu za 5950 € nedjeljno: Pogledajte kako izgleda 180 kvadrata čistog luksuza

Vila na Korčuli ima ogroman bazen, četiri spavaće sobe, saunu i čak pet kupatila... no ni to nije sve.

Vila slavnog pjevača Olivera Dragojevića koja je danas u vlasništvu njegovog sina Davora, jedna je od najljepših na sunčanom Jadranu.

Nalazi se uz samu šljunkanu plažu, zajedno sa još desetak kuća, a okružuje je borova šuma, što ovo mjesto čini savršenim za one kojima je potreban mir.

"Uživajući u jedinstvenoj lokaciji, s plažom na dlanu, morem pod nogama i nebom na prozorima, s krajolikom se stopila oblikom i bojom...", pisala je svojevremeno Slobodna Dalmacija o luksuznoj vili "Carmen" s bazenom, smještenoj u Prižbi na Korčuli koja se danas može naći na oglasima za iznajmljivanje luksuznih vila na Jadranu.

"Direktno na plaži. Prekrasan pogled na more. Porodični odmor. Moderan dizajn. Paket dobrodošlice. Bazen sa grijanjem. Mediteransko okruženje. Sauna. Panoramski pogled. Trampolina", opisuje se na stranici jednog oglasnika.

Navodi se da i da od vile do plaže ima svega dva metra, do restorana čitavih 100, a do prodavnice 200 metara.

"Vila je smještena na samoj plaži i tek par koraka vas dijeli od kristalno čistog Jadranskog mora. Nalazi se na ostrvu Korčuli, na mirnom području, a posjetioce će bez daha svakako ostaviti i panoramski pogled na ljepote ostva. Maksimalan kapacitet ove vile je osam osoba, a pri dolasku pripremljen je i paket dobrodošlice", navodi se dalje o vili Oliverovog sina.

Do 16. avgusta cijena noćenja je bila 850 evra, a kako je minimalan broj dana na koji je možete rezervisati sedam, ispada da bi vas smještaj ovdje koštao 5.950 evra.

Pogledajte kako izgleda vila Olivera Dragojevića:

