I najmanje dvorište može da izgleda kao kraljevski vrt: Zasadite ovo drvo i uživajte u prelijepoj bašti

Kada je prostor ograničen, svaka biljka u dvorištu ili bašti mora biti pažljivo odabrana, pa su patuljasta stabla odličan izbor.

Izvor: Shutterstock

Patuljasta stabla su idealan način da dodate strukturu, boju i zanimljive oblike u manji prostor, bez žrtvovanja estetike ili funkcionalnosti. Ova stabla su mala, ali ih krase prelijepi cvjetovi i dekorativno lišće, a mnoge vrste daju i ukusne plodove.

Ako želite da oplemenite malu baštu, dvorište ili čak terasu, evo nekoliko izuzetnih patuljastih stabala koja će unijeti stil i dinamiku u vaš prostor.

Magnolija "Ana"

Magnolije su sinonim za prolećnu raskoš, a sorta Magnolia ‘Ana’ je savršen izbor za manje bašte. Dostiže visinu od oko 3 metra, a njeni ružičasti cvjetovi otvaraju se već u rano proljeće, stvarajući tako očaravajući prizor.

Savjeti za uzgoj:

Zahtijeva dobro drenirano, blago kiselo zemljište.

Najbolje uspijeva na sunčanim i polusjenovitim mjestima.

Orezivanje nije često potrebno, osim uklanjanja suvih ili oštećenih grana.

Žalosno "Judino drvo"

Ova prelepa patuljasta vrsta judinog drveta ima karakteristične viseće grane i bogate, tamnoljubičaste listove. Varijetet "Ruby Falls" raste do 1,5-2 metra u visinu, što ga čini odličnim izborom za male vrtove.

Izvor: Shutterstock

Saveti za uzgoj:

Najbolje uspeva u delimičnoj senci ili na mestima sa jutarnjim suncem.

Zahteva dobro drenirano zemljište, ali se lako prilagođava različitim uslovima.

Cvetovi se pojavljuju pre listanja u rano proleće i stvaraju spektakularan vizuelni efekat.

Patuljasta breskva

Ako želite voćku koja će zauzeti malo prostora, patuljasta breskva Bonfire je pravi izbor. Njeno crvenkasto-ljubičasto lišće tokom cijele godine donosi živopisnu boju u vrt, a na proljeće cvjeta nežnim ružičastim cvjetovima.

Izvor: Shutterstock

Savjeti za uzgoj:

Može se saditi direktno u zemljište ili u saksiji.

Potrebno joj je puno sunca i dobro drenirano tlo.

Redovno zalivanje je ključno, ali ne sme da ostane u previše vlažnoj zemlji.

Orezivanje krajem zime podstiče rast i formiranje zdravih grana.

Japanski javor

Japanski javori su jedno od najljepših patuljastih stabala za bašte i dvorišta. Vrsta "Bloodgood" je posebno atraktivan zbog svojih jarko crvenih listova koji se menjaju tokom godine – od purpurnih u proljeće do svijetlocrvenih u jesen.

Izvor: Shutterstock

Savjeti za uzgoj:

Najbolje raste u delimičnoj sjenci.

Potrebno mu je blago kiselo, dobro drenirano tlo.

Orezivanje se obavlja u kasnu zimu ili rano proleće kako bi zadržao kompaktan oblik.

Odličan je i za sadnju u saksijama.

Ruže stablašice

Ako volite ruže, stablašice poput sorte Red Drift su savršen način da u bašti dobijete "loptu" od cvjetova na elegantnoj stabljici. One dostižu visinu do 1,2 metra, a cvjetaju od proljeća do kasne jeseni.

Izvor: Shutterstock

Savjeti za uzgoj:

Zahtijevaju sunčano mjesto i redovno zalivanje.

Redovno orezivanje pomaže u održavanju guste cvjetne krošnje.

Preporučuje se prihranjivanje specijalnim đubrivom za ruže svakog proljeća.

Dodatni savjeti za sadnju patuljastih stabala

Veoma je važan izbor lokacije - većina ovih stabala najbolje uspijeva na osunčanim mjestima ili u blagoj polusjenci.

Dobro drenirano tlo je ključno, posebno za drveće u saksijama. Zalivanje treba da bude redovno, ali bez pretjerivanja. Većina patuljastih stabala ne voli da im korijenje bude konstantno vlažno.

Ako živite u hladnijim krajevima, zaštitite korijenje slojem malča ili unesite saksijske biljke na zaštićeno mjesto tokom najhladnijih mjeseci.

Izvor: Foto: Shutterstock

Patuljasta stabla su odlično rješenje kojim možete da dodate strukturu, boju i sezonski interes čak i u najmanje vrtove i dvorišta. Bilo da želite raskošne cvetove, atraktivno lišće ili čak jestive plodove, postoji idealna patuljasta sorta za svaki prostor.

Od elegantne magnolije do egzotičnog japanskog javora, ova mala stabla omogućavaju vam da uživate u ljepoti drveća čak i u ograničenom prostoru.

Pročitajte i kako izgleda najljepše dvorište na svijetu.

BONUS VIDEO: